Ocurrió el sábado, mientras un grupo de niños jugaba al fútbol en la calle Gutenberg al 5400. El hombre llamado Hugo salió de su patio, enfurecido, recriminándole a “Kika” el robo de su carne. Cuando la perrita quedó recostada sobre la vereda fue ejecutada.

“Kika” era la mascota de uno de los chicos que se encontraba en la calle jugando y según contó la madre, Ivana Mansilla, su hijo de 10 años quedó en un “severo estado de shock”.

La mujer agregó que el hombre –que trabaja como chofer de colectivo– le dijo al niño que “le pague el asado o limpie la sangre”.

Agregó realizó la denuncia ante la justicia, añadiendo que cuando confrontó al vecino porque creía que su animal no había comido el asado, este la había admitido lo hecho.

“Los chicos estaban jugando en la calle y se escucha un ruido. Viene mi hijo Santiago llorando desconsoladamente, pidiéndome que no salga afuera, que no viera nada, que Hugo había matado a la perra de un tiro. Por detrás de él viene otro vecino diciéndome por favor Ivana no salgas, quedate acá porque está muy loco, está mal y le pegó un tiro a la perra de ustedes”, relató Ivana.

La mujer no hizo caso y salió de su casa: “Empecé a gritarle que saliera, hasta que salió y me dijo 'Y sí, se comió la tapa del asado'”.

El hecho sucede a menos de una semana de la condena a un año de prisión a Germán Gómez, el peluquero de 37 años imputado por la agresión del cachorro de tres meses llamado Chocolate.

El matrato animal es un delito sancionado por el Código Penal a través de la ley 14.346, que prevé penas de 15 días a un año de cárcel, que –como todas las de menos de tres años– son excarcelables si el condenado no tiene antecedentes.

