Crimen de Cielo: el fiscal afirma que fue femicidio

Si bien las pericias y las muestras médicas son contundentes, ya que el Laboratorio Central confirmó, en pasado septiembre, que el ADN encontrado en el cuerpo de Cielo López se correspondía con el del acusado, confirmando que Escobar tuvo relaciones con la víctima, para la defensa no necesariamente se trató de una violación. Sin embargo, desde la fiscalía y la querella sostienen que se trató de un abuso, al destacar que en la autopsia se observaron signos de sujeción en un brazo de la víctima.

Pese a que desde la nueva defensa, patrocinada por Gustavo Lucero y su equipo, es posible que busquen desvincular al asesinato de la condición de femicidio o de violación, García fue contundente: "La condición de desigualdad por la presencia de violencia sexual, además de la violencia física y la mutilación posterior al asesinato, demuestra que para él (Escobar), ella era un objeto" y por ello sentenció: "En eso se encuadra el femicidio".

Desde la familia las preguntas son precisas y no parecen dudar: “Si no la violó, por qué la mató” cuestionó su hermana Melisa. En tanto el padre de Cielo, Eduardo López advirtió: "Quieren ver cómo puede zafar, pero no puede zafar. No creo que seamos tan estúpidos de dejar esto como si nada. Esperemos que se pueda resolver la injusticia que pasó mi hija, que esto no quede impune".