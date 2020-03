La semana pasada, la jueza Ana Malvidio avaló el pedido de la defensa del acusado Alfredo Escobar, y le dio tiempo para poder preparar sus alegatos a una semana de comenzar a trabajar en esta causa, por lo que la audiencia había sido postergada. López se refirió al respecto: “Quieren ver cómo puede zafar, pero no puede zafar. No creo que seamos tan estúpidos de dejar esto como si nada. Esperemos que se pueda resolver la injusticia que pasó mi hija, que esto no quede impune”.