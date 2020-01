Cristina elogió el documental de Nisman y la labor de Fein

De ese modo, resaltó "lo que pudo lograr" el documentalista Justin Webster, que "no es abogado, ni juez, ni tiene responsabilidades institucionales", en referencia a que consiguió "mostrar los hechos con objetividad, sin omisiones de testimonios y circunstancias, sin inventar hechos que no existieron y menos aún desarrollar hipótesis y relatos sin pruebas que los sustenten y que, al hacerlo, las conviertan en verdades".

"Por el contrario, nada como Comodoro Py y parte del Poder Judicial para producir ficciones, dirigidas y guionadas en detalle por los servicios de inteligencia -nacionales y extranjeros- y difundidas por los medios de comunicación hegemónicos", denunció la vicepresidenta.

Cristina Kirchner on Twitter La paradoja argentina o cuando Netflix hizo lo que tendría que haber hecho Comodoro Py y Comodoro Py hizo lo que hace Netflixhttps://t.co/pNtvq9OctA — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 20, 2020

Y añadió que "lástima que estos directores y estos guionistas no ganarán el único premio al que debe aspirar la verdadera Justicia: descubrir la verdad y darla a conocer".

"La verdad… algo que nunca buscó ni Comodoro Py, ni la mayor parte del Poder Judicial que tuvo intervención -claro que con honrosas excepciones- en este caso. Ni tampoco, y no hace falta decirlo después de 26 años de impunidad, en la causa AMIA", aseveró.

Al respecto, Cristina Kirchner sostuvo que el documental "ha logrado testimonios inéditos de servicios extranjeros, declaraciones y contradicciones de ex miembros de los servicios de inteligencia nacionales que tuvieron actuación y vinculación directa en ambos casos y un trabajo de investigación que de ser abordado en términos jurídicos e institucionales seguramente permita arribar a conclusiones que tengan que ver con lo que realmente sucedió".

En el posteo, titulado "La paradoja argentina o cuando Netflix hizo lo que tendría que haber hecho Comodoro Py y Comodoro Py hizo lo que hace Netflix", la ex presidenta consideró que el material expuesto en el documental "es de una calidad excepcional".

Además, mencionó que el hecho de la muerte de Nisman, quien el 18 de enero de 2015 fue encontrado con un disparo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero, "fue utilizado por la entonces oposición política para llegar al poder y por dirigentes de ciertas potencias mundiales para dirimir intereses en el conflicto geopolítico global".

Luego de mencionar que vio el documental tres veces, reconoció que se hacía cargo de sus "prejuicios" sobre "lo que uno esperaba que iba a hacer un documentalista inglés en una plataforma estadounidense con un tema como el de Nisman".

"Comprobé que se puede ser inglés, producir para Estados Unidos, pero tener objetividad y honestidad intelectual", expresó.

La presidenta del Senado elogió también el trabajo de la fiscal Viviana Fein, quien tuvo a su cargo inicialmente la investigación de la muerte de Nisman.

"Si antes de ver este documental alguien me preguntaba qué opinaba del trabajo de Fein, hubiera dicho, cuanto menos y que sea publicable, que no había dado la talla. Sin embargo, luego de haber visto todo lo que hizo, con filmaciones, fotos, testimonios y haber escuchado su propia palabra… chapeau", definió.

Además mencionó al fallecido ex canciller Héctor Timmerman, quien aparece en los últimos capítulos de la serie documental.

"No puedo de dejar de mencionar la infinita tristeza al ver y escuchar, al final del documental y al final de su vida, a Timerman, judío y canciller argentino que quiso que se conociera la verdad sobre el atentado a la AMIA. Dejó allí no sólo su testimonio, sino su legado de vida", subrayó la ex presidenta.

LEÉ MÁS

En una ceremonia íntima, recordaron a Alberto Nisman

Bullrich, contra el "apoyo" que blinda al jefe de Estado