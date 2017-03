Cristina mandó cartas documento a Macri y a Felipe González

Capital federal.- Cristina Fernández de Kirchner envió cartas documento al presidente Mauricio Macri y al ex presidente de España Felipe Gónzalez por presuntas declaraciones del ex mandatario español. Se trata de una cita del periodista Marcelo Bonelli en una columna publicada en el diario Clarín. “Presidente: ¿por qué no va presa Cristina Kirchner?”, es la frase que supuestamente dijo González, según indica el mencionado artículo. “Quiero que sepas que nadie va a invertir en serio en la Argentina hasta que los hechos de corrupción de Cristina sean juzgados y condenados”, le habría dicho el ex presidente español a Macri.

Ante esto, Cristina reclamó: “Intimo a ambos a que en el plazo de veinticuatro (24) horas de recibida, ratifiquen o rectifiquen de manera pública tal información”.

En su cuenta de Twitter, Cristina mostró ambos documentos fechados en Río Gallegos, en los que se intima a Macri y a González para que en 24 horas digan si es cierto o no lo que se cuenta en la columna, “dado que el episodio relatado reviste una inusitada gravedad institucional”.

“Ya manifesté en reiteradas ocasiones, no temo que una medida de esas características, por cierto absolutamente ilegal, se tome en mi contra”, sostuvo la ex presidenta. “Por el contrario, el pueblo argentino tiene el derecho de saber si el Presidente de la Nación cumplió con los deberes a su cargo de rechazar manifestaciones que además de ser una extorsión sin precedentes”, añadió CFK.