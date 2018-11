Las palabras de la ex mandataria se dieron en la jornada inaugural -finalizará el martes- del encuentro organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO-.

La líder de Unidad Ciudadana fue observada y acompañada por, entre otros, el premio nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el ex canciller Jorge Taiana y los diputados del Frente para la Victoria Leopoldo Moreau y Agustín Rossi.

En otro tramo de su discurso, sostuvo: "No puede haber una división entre los que rezan y los que no rezan. División que no es nacional y popular. Es un lujo que no nos podemos permitir. Porque en nuestro espacio hay pañuelos verdes pero también hay celestes. Tenemos que aprender a aceptar eso sin llevarlo a la relación de fuerzas".

Para la senadora del Frente para la Victoria, "el frente social, cívico y patriótico" debe "agrupar a todos los sectores que son agredidos por el neoliberalismo, que no es de derecha o izquierda".

La agenda del foro

La senadora nacional disertó pasado el mediodía, mientras que Dilma Rousseff -ex Presidenta de Brasil- lo hizo desde las 9:45, en la jornada de apertura. Además, estarán, entre otros, el ex candidato presidencial del PT de Brasil Fernando Haddad y el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera.

El primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico se celebrará entre este lunes y el martes en las instalaciones del club de Caballito, en tanto que el miércoles, jueves y viernes las actividades se trasladarán a otras sedes de la Capital Federal como la UMET, el Centro Cultural de la Cooperación, el Teatro San Martín y la Cámara de Diputados.

Según informó la agencia de noticias NA, la cantidad de inscriptos al Foro supera los 30.000, 10.000 de ellos estuvieron presentes cuando habló Cristina Fernández de Kirchner.

El repertorio de invitados es muy amplio e incluye, entre otros, al líder de la izquierda colombiana Gustavo Petro, al dirigente del partido español Podemos Juan Carlos Monedero, el ex presidente colombiano Ernesto Samper, su compatriota Piedad Córdoba, el periodista y escritor español Ignacio Ramonet, y el ex juez Baltasar Garzón.

Del ámbito local participarán el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el líder de la CTEP, Juan Grabois; el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Eugenio Zaffaroni; el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; el politólogo Atilio Borón, y las intelectuales Dora Barrancos y Graciela Morgade, entre otros.

