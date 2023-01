Cuál es el motivo que llevó de nuevo a Evangelina Anderson a Alemania y la alejó de su familia

“Como ya les conté hace unos días en mis historias, en el avión sólo me permitieron viajar con 3 de mis perritos, por lo tanto dejé a Pouppée al cuidado de mi amiga y ahora voy por ella. Además, tengo que hacer la mudanza Múnich-Bs As (solo me traje algunas maletas para estos días, las cuales se demoraron pero finalmente llegaron después de muchos reclamos y gracias a la gente de AA2000 en Argentina que se movieron a full). También voy a terminar los trámites que conlleva irte de un país. ¡Allá voy!”, explicó Evangelina Anderson.

evangelinaanderson-instastory-26-01-2023.mp4 Fuente: Redes Sociales

“Ella es mi reina. Mi ami me manda videos y yo me muero por verla. Allá voy mi vida”, aseguró la modelo.

No es noticia la gran cantidad de amigas que Evangelina se hizo en Alemania, a tal punto que hasta hicieron un viaje todas juntas para despedirla a lo grande. “Ellas son mis amigas, son parte de mi familia. Tengo hermanas por muchos países y se reunieron todas para despedirme en París. ¡Las amo con toda mi alma! Gracias por regalarme su hermosa amistad. ¡Son muy especiales para mí! ¡Amigas por siempreeee!”, escribió Evangelina, luego de su viaje a París de despedida con amigas.