Cuál es la millonaria oferta que Boca rechazó por Medina y armó un escándalo

La oferta millonaria de Fenerbahce por Medina que rechazó Boca

Desde Europa insisten por Cristian Medina y en las últimas horas volvió a llegar un ofrecimiento millonario para llevarse al volante de Boca. Y aunque la cifra se acerca muchísimo a la cláusula de salida que tiene el jugador con el club, la respuesta del Consejo de Fútbol, por ahora, sigue siendo contundente.

Los turcos ya habían hecho una oferta hace algunas semanas de 11.000.000 de dólares por el 80 por ciento del pase, y ahora redoblaron la apuesta con una oferta jugosa de 15.000.000 de dólares al Xeneize por el mismo porcentaje del pase con objetivos y más plusvalía. Mientras que el contrato del jugador sería por cinco años, a razón de un millón y medio de dólares por año.

Sin embargo, más allá de las intenciones del mediocampista de emigrar a nuevos rumbos, y de las ganas del Fenerbahce de Mourinho de hacerse con los servicios del jugador, el Consejo de Boca ya avisó públicamente y también de manera privada a Medina, que de momento es "intransferible".

La polémica con el video de Cristian Medina

Esta historia se da en medio de un escenario que salió a la luz la semana pasada cuando en un video de entrenamiento se viralizó una charla de Medina con Merentiel, en donde le deja claro que "si no me voy ahora, no me voy más" y que se sumó al pedido del volante al Consejo para salir en este mercado de pases como Equi Fernández, Luca Langoni e incluso Aaron Anselmino, que fue vendido al Chelsea, pero se quedó a préstamo.

Por su parte, el mercado de pases en Turquía cierra el 13 de septiembre. Es decir, el Fenerbahce todavía tiene tiempo de seguir insistiendo por el volante de las Inferiores e incluso aumentar aún más la oferta que ya hizo.