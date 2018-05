¿Cuál será la frase que acompañará a la Selección en el Mundial?

En el caso de Argentina el lema será "Unidos por una ilusión", que fue creado por Nicolás Di Biase y se impuso en el concurso Be There With Hyundai, realizado por la automotriz y FIFA a nivel global.

El certamen recibió más de 160.000 participantes de los fans del fútbol de todo el planeta, 1.200 desde Argentina. El ganador del certamen viajará a Rusia y vivirá una experiencia exclusiva al acompañar a su selección en un partido del Mundial.

Otras frases:

En Brasil 2014 fue: “No somos un equipo, somos un país”

En Sudáfrica 2010: “Última parada, la gloria”

En Alemania 2006: “Pónganse de pie, Argentina avanza”

LEÉ MÁS

"Aún no sé si me animo al viaje en avión a Rusia"

Mirá el lujo que tiró Messi en la primera práctica con la Selección

Neuquén pone Huevo en Rusia