¿Cuántos minutos sumará Tevez en la final entre Boca y Banfield?

Tevez fue uno de los pocos jugadores que se salvó de las críticas tras la eliminación de Boca en Brasil. No tuvo un gran partido, pero al menos mostró ganas de revertir la historia aun en el peor momento del equipo, con el resultado 3-0 y tras la expulsión de Frank Fabra. En ese sentido, por presente futbolístico y liderazgo, nadie se atrevería a discutir la presencia de Carlitos entre los 11. Sin embargo, habrá que ver cómo se encuentra anímicamente el Apache y en base a eso se definirá si juega o no desde el arranque. De hecho, el club no publicó imágenes del arribo del 10 para no invadir su privacidad y respetar el duro momento que atraviesa.