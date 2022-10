Dalma Maradona confesó a quiénes se parecen sus hijas de una manera contundente

Dalma Maradona es una de las adoradas hijas a las que El Diez siempre puso por encima de todo junto con Gianina . Sin embargo, fuera del rol de hija, hoy en día se ocupa como madre de dos criaturas a las cuales no le gusta exponer mucho.

La mayor de las hijas del Diego con Claudia Villafañe le dio una nota a Los Ángeles de la Mañana (LAM), el programa de Ángel de Brito en América, y luego de eso, sus fanáticos no quedaron satisfechos, por lo que ella decidió seguir respondiendo a las consultas de sus seguidores en su cuenta de Instagram.

Allí, Dalma dio detalles acerca de sus dos hijas junto a su pareja Andrés Caldarelli, Roma y Azul. Tras las múltiples consultas de todo tipo, atinó a contar aspectos de su crianza, parecido físico de las niñas, y también reveló porque no las expone públicamente.

Dalma dejó en su story de la red social de fotos un recuadro donde sus casi dos millones de seguidores podían dejarle la inquietud que deseen.

e62cc324-7cf4-417a-bb66-aa2a4503b21e.jpg Dalma Maradona dejó en claro los parecidos de sus hijas

Allí, una de las preguntas decía “¿Quién se parece más a vos?”. A lo que Dalma constestó “Roma ahora está muy parecida a mí y Azul es el calco del padre”, seguido de un paréntesis con cara de corazones, un “pero” y emojis de enojo, haciendo referencia a que es linda pero se enoja.

La siguiente consulta fue hacía la duda de porque no expone el rostro de sus hijas: “Por qué no mostras las caras de tus hijas???”. A lo que Dalma sentenció con mucha firmeza: “Porque me parece que ellas son las que tienen que decidir si quieren estar expuestas. Yo les quiero dar esa opción”.

b8bb6b5a-d015-4dd2-bbc1-3f3ba2fdee17.jpg La respuesta de Dalma Maradona ante las consultas

Claramente la hija de uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos tiene clara su postura y su forma de crianza para con sus hijas.