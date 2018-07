Dalma Maradona y Yanina Latorre se cruzaron feo por el aborto y el Diez

Latorre cuestionó la dureza de las críticas de Dalma en ese momento y eso derivó a un ida y vuelta entre las dos que tuvo momentos de suma tensión.

“Estuvo agresiva con el pensamiento de Michetti. Si ella pide respeto por lo que piensa, debería también respetar lo que dice Michetti. Vergüenza es no aceptar hijos, como el padre”, disparó en Los ángeles de la mañana.

Dalma no tardó ni un segundo en salir al cruce por Twitter: “¡La diferencia entre vos y yo es simple @yanilatorre ! ¡Yo jamás le preguntaría a tu hija qué cosas le dan o dieron vergüenza de su papá!”.

Embed La diferencia entre vos y yo es simple @yanilatorre ! Yo jamás le preguntaría a tu hija que cosas le dan o dieron vergüenza de su papa! De hecho en persona te dije exactamente lo que pensaba! Te mando un beso! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 9 de julio de 2018

"Yo no te lo pregunte! No se de que hablas! Hago lo mismo que vos haces ahora!", se atajó la esposa de Diego Latorre y Dalma disparó: "Perdón no quise poner que me preguntabas! Me recriminas a mi algo de mi papá!".

Embed Perdón no quise poner que me preguntabas! Me recriminas a mi algo de mi papá! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 9 de julio de 2018

“¡Tenés que aprender a respetar la opinión ajena! ¡Jamás te falté el respeto con algo incómodo de tu padre! Es más, siempre te defiendo. ¡Igual mi hija tiene 17 y vos sos mayorcita y pública! Te la pasás dándole a todos de tu Twitter”, arremetió la panelista de Ángel de Brito.

“¿Qué tiene que ver el tema del que hablo con mi papá?”, replicó la actriz.

