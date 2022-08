Daniela Cardone contó cuáles son las diferencias de sus hijos, Brenda y Junior

Daniela Cardone se anima a contestar todo en las Rapiditas.mp4 Daniela Cardone se anima a contestar todo en las Rapiditas

En una entrevista íntima de hace unos meses, la ex modelo y conductora habló de lo que ocurrió durante su embarazo con la actriz y su separación del cipoleño Carlos Gandini.

“Era tan rubia que creí que me la habían cambiado. Carlos me dejó por la empleada de casa, la misma que me había ayudado con las tareas y cuidados durante todo el embarazo. Al tiempo se casaron y tuvieron un hijo. Carlos y su mamá se aparecieron en casa, se llevaron a Brenda y me iniciaron un juicio por la tenencia. Así comenzó mi calvario. Ni a una prostituta le arrebatan un hijo del modo en que lo hicieron conmigo. Debía firmar un papel para que me autorizaran verla y así, asegurarse de que no la secuestraría. Fue indignante. Pero Gandini era un tipo de plata y su familia había comprado a la Justicia”, contó en Mañanísima.

"Brenda viajaba solita cada fin de semana, con el cartelito típico que se le cuelga a los chicos y cuidada por mis excompañeros de aerolínea. ¡Pobrecita! Sufría con las turbulencias... Será por eso que hoy le tiene terror a los aviones. Fue muy duro para las dos”, finalizó.