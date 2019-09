¿Dardo y María Elena se quedan afuera de Casados con hijos?

“Inmediatamente comenzaron a gestionar los derechos y no fue nada sencillo, porque ahora Telefe es de Viacom y Casados pertenece a Sony, que son como River y Boca. Además son dos multinacionales en las que el negocio pasa por lo fílmico y no por lo teatral, de manera qué le significaba una obra de teatro a Sony o a Viacom. Pero a fin del año pasado, salieron los derechos y hará cosa de un mes me llamó Dario Turovelzky del canal, en ese momento quedaron en llamarme otra vez. Sé que está todo encaminado, pero formalmente a Erica Rivas y a mí no nos llamaron. Erica está en un festival de cine en Canadá, supongo que se hará. Hay mucho runrún, ya demasiado suena como para hacernos los bobos y decir que no va a volver", afirmó el actor durante una entrevista en el programa "No me Importa nada", que se emite por Radio Trend Topic.

Pese a que aún no estampó la firma en el contrato, el actor se mostró entusiasmado con el proyecto: "Me encantaría que vuelva y, además, porque soy una especie de gestor. Me gustaría mucho porque el programa nunca se ha ido, la gente nos reclama y se identifica con los personajes. Ha pasado algo muy atípico con ese programa. Sería hermoso sentir la sensación de tener al público que tanto nos ha acompañado ahí cerca", cerró.

