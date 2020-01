"Darthés no va a volver a trabajar nunca más"

En cuanto a su vínculo con Rivero, quien contó que dio un paso al costado de Dulce amor porque Dathés la acosó; Prol aclaró: "No soy amigo de ella. Me la he cruzado en una obra de José María Muscari, y buena onda, pero nunca pude hablar del tema".

Tras lamentar "no haber podido generar la suficiente confianza" con la actriz para crear un espacio donde pudiera hablar de lo que le estaba pasando durante las grabaciones de la novela, Prol expresó "Nos sorprendió a todos cuando nos enteramos, me da pena que la haya pasado mal". "No vimos absolutamente nada que llame la atención. Yo no lo vi, nadie lo vio", aseguró. "Realmente debe haber aguantado mucho y no debe haber querido transmitirlo. Cuando se fue tenía entendido que tenía un viaje", agregó el actor en alusión a la inesperada salida de la actriz.

Prol celebró que "las mujeres hayan salido a decir lo que sienten".

