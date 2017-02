De fingir cortar el pasto a robar 5 millones de pesos

Buenos Aires

Una fábrica de repuestos para automóviles de la localidad bonaerense de Ciudadela fue blanco de un robo por parte de al menos diez delincuentes armados, que amenazaron al hijo de uno de los dueños y a otros empleados y se robaron unos cinco millones de pesos que se hallaban guardados en una caja fuerte.

Fuentes policiales y uno de los dueños de la empresa Altri SA confirmaron que el hecho ocurrió cerca de las 20 del miércoles en la fábrica ubicada en la calle Liniers al 500, con el cruce de la calle Reconquista, en esa localidad del partido de Tres de Febrero, a unas diez cuadras de la casa donde fue asesinado casi al mismo tiempo un hombre que comía un asado con amigos.

Todo comenzó cuando el hijo de uno de los dueños de Altri cerró la fábrica y se retiró del lugar junto con dos empleados. Los tres se subieron a un Nissan color gris del hijo del dueño y salieron hacia la colectora de la Autopista del Oeste para dirigirse a su domicilio, a pocas cuadras de allí.

Sin embargo, a unos 300 metros fueron sorprendidos por un delincuente que fingía cortar el pasto en la colectora de la autopista. Al mismo tiempo, se detuvo un Volskwagen Gol Trend con varios asaltantes armados a bordo, quienes los amenazaron.

“Los empleados fueron obligados a bajar y a subir al Trend, y al hijo de mi socio lo pasaron al asiento trasero del Nissan y ellos se pusieron al volante. Los volvieron a llevar a la fábrica y entraron”, relató Roberto, el otro dueño de la empresa. Los delincuentes les pusieron precintos plásticos a las víctimas y comenzaron a revolver todas las oficinas en busca de la caja fuerte, que finalmente violentada y se robaron todo lo que había adentro.

Fuentes policiales aseguraron que los delincuentes se apoderaron de cinco millones de pesos y cheques varios. Sin embargo, Roberto le dijo a la prensa que la cantidad de dinero robada todavía no pudo ser determinada, pero que “cinco millones de pesos es una exageración”. “No sé de dónde salió esa noticia. No hicimos el arqueo y los cheques se recuperan. Todo eso no es un problema”, dijo el empresario.

“Rompieron todo a golpes. El hijo de mi socio me decía que tenía miedo de que lo golpearan a él porque no sabían el código de las cajas. Las cajas de seguridad son para que uno guarde escrituras, biblioratos y, bueno, también plata”, explicó entonces el dueño del lugar.