De gira por el mundo: el tributo a Queen que se presenta en el Ruca Che

Embed

Previo al concierto, Tibaldo -personifica al bajista John Deacon- reveló algunos detalles del show que el pasado año la banda llevó a cuatro continentes dando casi 100 conciertos. San Pablo, Ciudad de México, Madrid, Barcelona y Liverpool fueron algunas de las grandes ciudades en donde Dios Salve a la Reina fue aclamada. “Hay un montón de cosas que están muy clonadas y cuidadas que te llevan a hacer un viaje en el tiempo, y de alguna manera es como estar viendo a Queen”, dirá Tibaldo, quien además contó cómo fue el efecto de Bohemian Rhapsody (2018), el exitoso film que promocionaron por todo Latinoamérica al ser elegidos por la producción de Queen.

- ¿Qué pensás que le seduce hoy a la gente para ir a un show de una banda tributo?

Para la gente es un viaje y a la vez es encontrarse con la música de Queen en vivo, en directo. Hay gente que le gusta Queen en todo el mundo y, el ver un show como el de Dios Salve a la Reina, los pone contentos. Para nosotros es todo un desafío, pero hemos llegado a tocar en lugares como Japón, donde la respuesta fue increíble. Tratamos de poner todo a un nivel -en lo musical, estética y vestuario- para que el público sienta que está viendo a Queen.

- ¿Creés que actualmente hay menos prejuicios con respecto a las bandas tributo?

Sí, se ha perdido bastante. Creo que en todo el mundo la gente ya lo ha asimilado. La gente va porque quiere escuchar esas canciones en vivo y pasarla bien. Nosotros representamos a una banda con mayúscula. En nuestro caso la realidad superó las expectativas.

- Hoy predominan el trap y el reguetón. ¿Considerás que el éxito de las bandas tributo ocupa un poco ese lugar que tuvo el rock en sus años de gloria?

No sé si es tan así. Hay mucha diversidad, más producción y de todo un poco. Creo que eso depende de cada lugar pero es cierto que el rock no es tan predominante como en otros tiempos. Todo va mutando y en algún momento el rock volverá a estar en los primeros planos. A nosotros nos está yendo bien.

- Con el tiempo han ido reinventando los espectáculos, haciendo pie en ciertos conciertos de Queen. ¿En esta oportunidad la gente se va encontrar con el concierto Live Aid de Wembley?

Por la envión que tuvo Live Aind –en el exitoso film se recrea ese histórico show de 1985- vamos a reproducir todos los temas pero no vas ser tan específico. El show va a estar dividido en dos partes y también la gente va a poder escuchar temas de otra etapa y del concierto que dio Queen en Wembley en 1986.

- En estos 20 años, ¿cuál sigue siendo el punto más alto del show?

Sigue siendo muy fuerte “Bohemian Rhapsody”, el himno de Queen, la canción más emblemática, que está instalada en muchas generaciones. Nosotros la recreamos en vivo y es algo que nadie hace. Es el punto más alto del show y la gente lo vive intensamente y se compenetra. Se vive un clima muy fuerte cuando pasa eso. Después están “Love of my Life”, “We are the Champions”, “We will Rock You” y “I Want to Break Free” que también movilizan a todos. Son canciones que están en el oído de todo el mundo.

- Fueron elegidos por la propia producción de Queen para promocionar en Latinoamérica la película Bohemian Rhapsody. ¿Qué efecto tuvo eso en la banda?

Sumamos un par de plazas nuevas en Europa. Pero en general se mantuvo el nivel de público que es entre mil y tres mil personas dependiendo del lugar dónde sea el evento. En festivales que participamos van de 15 a 30 mil personas. El máximo que recordamos fue en España, donde decían que había 100 mil. Fueron muchas sensaciones mezcladas. La película hizo que más generaciones se acerquen a Queen y nosotros lo podemos ver en nuestros conciertos.

- ¿Sigue siendo una prueba de fuego tocar en Inglaterra?

Al principio sí, pero a esta altura de los años ya no pasa. En 2004 y 2005 era todo un reto, pero hoy creo que eso pasa en Japón, donde la cultura y la gente es otra. Son bastantes rockeros y vivirlo te sorprende. Estuvimos en Osaka, Tokio, Hiroshima y fueron entre mil y mil quinientas personas a cada show. A veces parece una película todo lo que pasa.

- En 2019 realizaron dos Luna Park con entradas agotadas. ¿Hay planes de largarse a un estadio?

No es algo que esté ahora presente. Creo que tenemos un margen como cualquier otro artista y hasta ahora nuestro manager no ha dicho nada. Pienso que el Luna podría ser un techo. No es poco ocho mil personas.

- ¿Cómo definirías a Pablo Padín? ¿Como un buen imitador, un artista o un buen cantante?

¡Qué difícil! Yo lo defino como un buen cantante. Y también creo que es más que un imitador porque le sale totalmente natural el personaje. Es muy loco porque cuando está frente a él te hace creer que es Freddie Mercury. Después, respecto a su registro de voz, es casi igual, y su forma la ha modulado con el tiempo. (L.C.).

Venta y retiro de entradas

Las entradas para el show siguen a la venta en el local de Croma (Perito Moreno 151) hasta las 19 de este viernes, mientras en el estadio habrá un remanente de tickets. Cabe señalar que las entradas adquiridas vía web se podrán retirar en el citado local.

La apertura de puertas se realizará a partir de las 19:30. El concierto comenzará de forma puntual a las 21:30.

LEÉ MÁS

Katy Perry está embarazada y quiere casarse con Bloom

Los Caniggia darán el presente en el Bailando 2020