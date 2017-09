De las críticas al amor en sólo una semana

La misma tranquilidad que tuvo a la hora de dejar en el camino al arquero para marcar el primer tanto o aquella con la que habilitó magistralmente a Pérez para el cuarto grito. Lo cierto es que Scocco se plantó con actitud, jerarquía y sobre todo mucho fútbol para aclararle al mundo River que él es 9 que el equipo necesita.

Luego de una floja actuación en suelo boliviano, donde la falta de fortuna le jugó una mala pasada, Scocco la rompió toda con cinco tantos que hicieron que hasta el hincha renegado caiga rendido a sus pies.

“Sabía que podía dar más”, aseguró teniendo en claro lo que puede todavía brindarle al club. “Me tocó hacer cinco goles, pero la importancia de ellos para que pueda conseguir esto y pasar de ronda”, cerró con esa misma serenidad que lo caracteriza dentro del campo.

90 minutos le alcanzaron para adueñarse de la 9 de River y hacer olvidar a Alario

El factor hincha

En este amor que nació en sólo noventa minutos entre la hinchada y el ex Newell’s tiene mucho que ver también su pasión confesa por el club de Núñez, algo que influyó en su llegada al Millo.

Prueba de esto fue lo ocurrido apenas el plantel llegó a los vestuarios. Lo primero que hizo el 9 fue conseguir una fibra negra que le acercó un auxiliar y antes que empezaran a bañarse sus compañeros, uno a uno les fue haciendo firmar la pelota que minutos antes le había entregado el árbitro chileno Julio Bascuñán. Como si fuera un hincha más, pero dentro de la cancha.

“Quería dar vuelta la imagen de lo que había pasado en Bolivia. Sabía que podía dar mucho más”.Ignacio Scocco. El delantero, feliz tras la gran remontada.

“El sueño de la familia”

El propio Héctor Scocco, padre del goleador, reconoció ayer que su hijo Nacho “cumplió el sueño de la familia” y además contó: “De chico lo llevé tres veces a probar a River antes de Newell’s y no quedó”. Una familia cien por ciento riverplatense.

“Lo llevé a River a probar a los 13 años y no quedó. Lo llevé tres veces antes de que quedara en Newell’s”.Héctor Scocco. Padre del goleador e hincha de River

Alario y su legado

Mucho se habló tras la abrupta ida de Lucas Alario sobre quien sería su reemplazante. El pánico abrazó a los hinchas y todos esperaban poder pasar los cuartos para que se habilitará un cupo y traer un centrodelantero para la instancia final.

Hoy, luego de la noche gloriosa del jueves, la idea de traer un sucesor quedó un poco más lejos. Todavía no hay certezas respecto de si se jugará Gallardo por una incorporación o si se conformará con lo que tiene, pero todo hace parecer que con su actuación, Nacho hizo olvidar al Pipa y se adueñó de la 9 millonaria. El sueño del ex Newell’s puede tener nuevos capítulos.

Pity: “Con Lanús quedó bronca”

Hay sed de revancha del lado de River ante Lanús, el futuro rival en las semifinales de la Copa Libertadores. Ayer, en rueda de prensa, Gonzalo Martínez, una de las figuras del Millo, aseguró: “Quedó bronca con Lanús de perder la Supercopa Argentina. Es un equipo duro, nos conocemos, los dos somos ofensivos. Esperemos que esta vez se nos dé a nosotros”, señaló el Pity

Martes 24/10 y martes 31/10

Anoche se confirmó que la ida se disputará el martes 24 de octubre a las 19:15 en el Monumental, y la revancha será el martes 31 a las 21:15 en Lanús. Para este partido, el Millo dispondrá de 16 mil entradas.

Lo que hizo el jueves es increíble

Joaquín Torres. Ex compañero de Scocco en Newell’s

Me alegro mucho por el partido que tuvo Nacho. Uno que fue compañero y que lo veía todos los días en los entrenamientos se daba cuenta de la clase de jugador que es y sabíamos que le iba a ir muy bien. Es algo increíble lo que hizo, pero a los que los conocemos no nos parece tan extraño. Es un goleador impresionante. Me tocó compartir muchas pretemporadas y planteles con él y como compañero es muy bueno. A mí y a los más chicos del club nos ayudó mucho, nos hablaba y aconsejaba siempre. Así que siempre agradecido con Nacho y feliz con lo que le tocó vivir.