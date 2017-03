De terror: banda de niñitos asesinó a joven de 27 años

Buenos Aires

Una banda de niños que tienen entre 8 y 15 años asaltó y asesinó a un joven de 27 cuando salía de una iglesia evangélica en el barrio porteño de Villa Soldati. “Quiero que alguien los ayude”, pidió la mamá de la víctima, que eligió la misericordia antes que la venganza.

Los vecinos de Villa Soldati denuncian una ola delictiva cometida por niños cuyos crímenes escalaron desde el robo y la agresión hasta el asesinato de Jonathan López Castillo, de 27 años. Jonathan había salido de la iglesia evangélica y caminaba hacia su casa cuando fue interceptado por los tres chicos, uno de ellos con una pistola. Les entregó el celular, pero no tenía nada más encima, sólo el libro de canto del coro al que pertenecía. “¡Me estás cargando!”, le gritó uno de los menores antes de gatillarle dos veces, según contó un vecino que vio la escena desde la terraza de su casa. De acuerdo con el testigo, dos de los niños son hermanos, tienen 8 y 15 años, y un tercero, Mosquito, no pasa de los 12. El que disparó, según este testimonio, sería el de 8 años.

“Es muy doloroso perder a un hijo, pero pienso en esos chicos que están perdidos, que no valoran la vida porque ellos también la ponen en riesgo, y quiero que alguien los ayude. Se me ocurre que podría ir a la Defensoría, porque sé de casos en que les han quitado los hijos a personas a las que no les importaban”, dijo la madre de Jonathan.

Los vecinos se quejan

Ya los denunciaron otras veces

Los vecinos apuntan a Maxi (el que tiene 15 años) como el líder de la banda, aunque también sugieren otros nombres, como Miguelito, Adri o Robertito. De hecho, según cuentan, en Facebook se los puede ver posando con pistolas o con objetos aparentemente robados. “No les importa si son mujeres con hijos o embarazadas. Les pegan igual, las arrastran por el piso, les dan patadas. Hicimos la denuncia en la Comisaría 36, pero nos dicen que no pueden hacer nada porque son menores”, contó una vecina.