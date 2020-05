Precisamente, la serie narra la historia de Esteban: un abogado de 40 años, con un futuro laboral y económico asegurado, que decide largar todo y comenzar a estudiar actuación. La diyuntiva de aspirar al deseo o quedarse en la zona de confort son los puntos salientes de la serie de Galardi.

02301.png

Bigliardi reveló cómo se dio el trabajo con la neuquina y explicó cómo se relaciona la historia con su vida. "Diferencias con mi vida hay muchas. Pero es verdad que todo empezó cuando nos conocimos con Vicky haciendo la película Pensé que iba a haber fiesta. Charlamos mucho y a ella le empezó a llamar mucho la atención cuando le fui contando parte de mi vida", le contó el actor a Telam. Luego contó qué movilizó a Galardi a crear la historia. " Particularmente le atrajo la gran movilización interna que se produce cuando uno decide abandonar un camino seguro y meterse en uno nuevo.

MANUAL DE SUPERVIVENCIA: Una serie original de Movistar

Está el miedo personal, pero también cierta mirada inquisitoria de la gente que te rodea. Yo me había recibido de abogado, pero sólo trabajé mientras estaba estudiando. Cuando terminé, me di cuenta que no era para mí. Viajé bastante, probé diferentes cosas y recién a los 30 y pico empecé a soñar con ser actor. Mis amigos ya estaban asentados en sus diferentes carreras y yo empezaba otra vez de cero. Por suerte, con el tiempo, logré vivir de lo que me gusta", confesó Bigliardi.

LEÉ MÁS

Ivana quiere acercarse a Mauro y está dispuesta a aceptar a Wanda

Yanina, furiosa con Moria: "Me tiene los huevos al plato"