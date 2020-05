La familia de Icardi siempre guardó recelos hacia la “botinera”, al menos por el lado de la modelo, que permanentemente la criticaba y hasta salía a cuestionar las negociaciones que hacía como mananger de su hermano.

Ahora, y después de que mucha agua pasó, aseguró que se siente mal por todo lo vivido.

“Muchas veces me he sentido mal tratando de solucionar lo que no está a mi alcance. Trato de ser mejor persona, pero en muchas ocasiones las estropeo más, como cuando intento acercar a mi madre y a mi hermano”, le dijo a sus compañeros entre lágrimas.

“No entiendo por qué pasó lo que pasó con mi hermano y mi familia… yo se lo he achacado a su mujer, a su forma de ser que lo ha envuelto un poco. Me arrepiento de ser tan cabezona porque a veces no doy cuenta de que las personas son como son. Nos podemos reconciliar y estar juntos, la vida es muy corta”.

“A lo mejor es el momento, y el amor por mi hermano hará que gane a las ganas de estar peleada constantemente con ella”, concluyó.

Escándalo en Supervivientes

El basquetbolista uruguayo Hugo Sierra y la argentina Ivana Icardi fueron los protagonistas de una fogosa escena en la playa, que fue vista por toda España.

Primero comenzaron a los besos y luego terminaron debajo de una manta, en un diálogo muy fogoso.

“Te doy más fuerte, ¿eh?”, llegó a decirle Sierra en un momento. Es que por uno de los desafíos que propone el programa, la hermana del delantero del Paris Saint Germain y el deportista estuvieron una semana separados y al reencontrarse en las playas de Cayos Cochinos no pudieron frenar la atracción.

La pareja, los únicos extranjeros del ciclo, fue la primera en tener sexo.

