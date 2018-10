Según la información publicada por Centenario Digital, la víctima dejó su Renault Kangoo estacionada en calle Marcial Bravo a metros de Lanín. Cerca de las 20 observó que un patrullero se encontraba junto al vehículo porque le habían abierto el portón trasero de la camioneta para sustraerle maples de huevos. Dado que un móvil policial se encontraba realizando patrullajes por la zona, los delincuentes decidieron escapar por lo que tiraron los cartones en la calle.

Según testigos, eran dos jóvenes que se dieron a la fuga hacia Lanín.

“Porque no me golpean la puerta y me dicen que tienen hambre yo les doy uno o dos cartones, pero hacer este enchastre no es necesario, hacen daño, me rompieron la cerradura, yo la camioneta la uso para laburar, que ganan con hacer esto”, relató a ese mismo medio el dueño de la camioneta, completamente indignado.

