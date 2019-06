Denuncian crítica situación en el hospital de Mariano Moreno

Uno de los reclamos que demandará más tiempo es un nuevo hospital, que según señaló Nélida prometieron realizaron hace varios años atrás. "Nos habían prometido el hospital en 2011. El municipio nos cedió un terreno pero al no haberse hecho nada, caducó", explicó.

"También estamos reclamando una ambulancia cero kilómetro que fue prometida por el gobernador en noviembre del 2018 y al día de hoy no llegó. También nos falta la cobertura de un chofer de ambulancia que se jubiló y dos cargos más -que eso ya nos respondieron- para cobertura de farmacia y enfermería", continuó Nélida.

Sumado a esto, aseguró que el área de pediatría permanece cerrada y que, si necesitan internar a los chicos, deben ser derivados a Zapala; y que el techo está repleto de goteras. "Todo está en conocimiento de la zona sanitaria y de Neuquén. Nosotros queremos respuestas hoy", reclamó.

Si bien la trabajadora reconoció que el edificio no se realizará de un día para el otro, aseguró que "nos gustaría que en el presupuesto del 2020 nos puedan decir que está el hospital de Mariano Moreno" .

Por último, lanzó: "Está muy bueno decir que la salud es un ejemplo en Neuquén, pero me gustaría que vieran en qué condiciones trabajamos, que no es grato andar corriéndote de la gotera y llevar a un niño a Zapala porque Moreno no tiene una pediatra".

