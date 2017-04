Denuncian que un alumno de 12 abusó de otro de 7

El agresor, según contó Carina, la mamá del niño de 7 años abusado, tiene 12 años e invitó a su hijo a participar de un “juego de poder” en el baño de la escuela. “El lunes 3 de abril, cuando mi nene volvió a casa del colegio, ya no era el mismo. Lloraba constantemente y se hizo pis y caca antes de dormir”, relató la mujer. En un principio, el menor dijo que lloraba porque se había caído y se golpeó la nariz. Sin embargo, su madre no le creyó y fue a averiguar qué había pasado en la escuela, donde la maestra le dijo que no sabía nada. Pero el niño continuó con su extraño comportamiento, por lo que consultaron con un psicólogo y fueron a hacerle una revisión médica. La madre llevó a su hijo al Hospital Durand, donde descartaron lesiones anales. Ahí, ella le insistió a su hijo, quien se quebró: “Hicimos un juego y él me puso el ‘pitilín’ en la cara y en la boca. Me quiso agarrar y salí corriendo”.

Carina volvió a la escuela y sólo encontró evasivas. “La directora decía de ocultar todo para no dañar a mi hijo y la psicopedagoga, en el daño que le podría generar al abusador si salía todo a la luz. Ni siquiera lo suspendieron”. Le pidieron que mantuviera todo en secreto, pero ella hizo la denuncia en la Comisaría N° 11. “Mi hijo no quiere volver al colegio”, contó.