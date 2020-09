Deportaron a Magalí Mora de Miami porque tenía dos porros

La noticia la dieron en Intrusos, y la propia Magalí Mora explicó todo lo que vivió en un audio que le envió a Rodrigo Lussich. La modelo confirmó la noticia y contó lo mal que la pasó. El lunes viajó hacia Miami y llegó en las primeras horas del martes. Cuando hizo los trámites en Migraciones para ingresar al país, fue revisada. Según ella, había llevado una cartera que no usaba hacía tiempo, y en su interior había dos porros, que no sabía que estaban allí. Entonces, la retuvieron por varias horas hasta que le consiguieron un avión de regreso a Buenos Aires.

"Estuve encerrada desde las cinco y media del martes hasta el miércoles a las siete y media de la tarde. No me multaron, pero me prohibieron el ingreso a Estados Unidos por cinco años. Fue una experiencia horrible porque fue estar presa, aunque ellos me decían que no estaba detenida", contó.

Tras su testimonio, Jorge Rial dio su opinión y pasó algo de información que fue recibiendo en su celular. "Viaja dos veces por mes, la sacan por eso, es raro. La estaban esperando, que de gracias que no le pusieron ella Ley Patriótica porque no entra nunca más a Estados Unidos. Lo de los porros suma, pero acá me hablan de alguna cosas más", dijo Rial, y sentenció: "Estaba en la mira, a los gringos les extraña que vayas dos veces por mes, ¿a qué vas?".

Rodrigo Lussich sumó información y, revisando el Instagram de Magalí Mora, repasó sus últimas semanas: "El 3 de agosto va al programa de Mariana Fabbiani, hace otras fotos en su casa, el 6 de agosto estaba en Miami, vuelve a la Argentina, se hace tratamientos estéticos que sube a sus redes, y el 1 de septiembre ya anuncia que vuelve a Miami, el lunes se tomó el avión".