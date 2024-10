A 15 años de la histórica frase de Diego Maradona a Pasman

messi uruguay.jpg

El partido fue chato y muy trabado. A Uruguay tampoco le sobraba mucho fútbol, pero tenía jerarquía y al Maestro Óscar Washington Tabárez en el banco. La formación de la Celeste fue con: Fernando Muslera; Andrés Scotti, Diego Lugano, Martín Cáceres; Maximiliano Pereira, Diego Pérez, Walter Gargano, Álvaro Pereira, Jorge Rodríguez; Luis Suárez, Diego Forlán.

Edinson Cavani y el Cebolla Rodríguez entraron en el complemento para el local, mientras que Fabián Monzón, Carlos Tévez y Mario Bolatti lo hicieron para la visita. Justamente el volante central que la rompía en Huracán hizo el único gol de la noche a los 39' del complemento y selló la clasificación de Argentina en la última fecha.

Jugando mal y con la prensa en contra

El equipo de Diego no mostraba buen fútbol, pese a tener buenos nombres. Si bien hubo algunas goleadas como frente a Venezuela de local, también sufrió derrotas durísimas como el 1-6 ante Bolivia en la altura o el 1-3 con Brasil en Rosario.

El cuerpo técnico estaba integrado por Alejandro Mancuso y Miguel Angel Lemme, con Carlos Bilardo como coordinador de selecciones.

Como siempre ocurre con la selección, muchas de las críticas al equipo eran justificadas por la falta de funcionamiento colectivo y los bajos rendimientos individuales. En otros casos, eran ataques sistematizados porque no les simpatizaba que Maradona fuera el entrenador del combinado nacional.

Uno de los tantos periodistas que apuntó contra Diego fue Juan Carlos Pasman, que en ese momento tenía 36 años.

Después de que Argentina ganara en Uruguay, en la conferencia de prensa Diego estaba desaforado: “Al que no creía, a los que no creyeron, con el perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy blanco o negro, gris no voy a ser (nunca) en mi vida. ¿Eh? ¿Ustedes me trataron como me trataron? Sigan mamando. Ahora otra pregunta”.

Y justo "Toti" tomó el micrófono. "Diego, aquí Juan Carlos Pasman, estamos en vivo para América 24", y el DT lo interrumpió: "Vos, también, Pasman. Vos también la tenés adentro”.

Embed "Vos también Pasman, vos también…"



¿Será la mejor frase con el mejor contexto en la carrera de Maradona como entrenador?

Una de las tantas frases icónicas de Diego. Para algunos de mal gusto e irrespetuosa, para otros una revancha impecable ante un periodista de criterio cuestionable. Genuina, como todo lo que hacía Maradona.

El periodista llegó a escribir un libro con esa frase y ganó mayor visibilidad en los medios.

En 2021, tras el fallecimiento del Diez, Pasman reconoció: “Esa frase siempre la voy a tener adentro. Cuando pasó lo que pasó con Diego... siempre que me preguntan, digo que la verdad que para mí es como una bendición porque me permitió acercarme a Maradona”,