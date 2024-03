Adrián Maravilla Martínez contó lo peor que vio estando en la cárcel

El delantero sensación de Racing está viviendo un momento soñado, sin embargo, no todo fue color de rosas en su vida.

En una reveladora entrevista en "Un buen momento" de la radio La Red, el goleador de la Copa de la Liga compartió detalles estremecedores de su tiempo tras las rejas. "Te quieren robar, te quieren apuñalar. Es así. Fui con mi viejo y un pibe que no conocía en un camioncito de traslado y a ese pibe le pegaron como diez puñaladas ni bien llegamos. Yo zafé", relató Martínez.

El crudo relato de Maravilla Martínez

"Es como un bañito, de dos por dos, donde te levantás, dormis, hacés todo ahí. De ahí no salía, únicamente cuando tenés visita los viernes. Estuve metido ahi hasta que me dieron un piso. A las 7 de a mañana se abrían los candados. Tenías que despertarte porque, si no, te robaban. Te pescaban las cosas por atrás. Se armaban como cañas con algo en la punta que te enganchaba las cosas. Y te las sacaban por un agujero. Y bueno, tenés que estar siempre atento", agregó.

Maravilla 2.jpg

La fe religiosa fue su baluarte durante esos difíciles meses. "La promesa que le hice a dios fue que si me dejaba jugar al fútbol, yo perdonaba a los que me acusaron falsamente", confesó en la entrevista. Su resiliencia se manifestó incluso en el peor momento de su estadía en prisión: "Cuando llegamos, pasaban todos por donde estábamos nosotros para jugar al fútbol, un pabellón completo, y los Policías dejaban las puertas abiertas. Ahí vienen y te roban todo".