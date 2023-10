Agustín Hernández en los Juegos Panamericanos: "Costó mucho llegar hasta acá"

Poco antes de viajar a Santiago de Chile , contó sus sensaciones y sus objetivos para esta nueva presentación. Antes aclaró que nunca dejó de entrenar en Neuquén , más allá de que se traslada periódicamente a Santa Fe , donde utiliza las instalaciones del club Unión . “Todo el año entrené en Neuquén. Nunca me fui. No me trasladé a Santa Fe. La gente piensa que me fui pero sigo entrenando en la provincia” contó. “Sigo viviendo allá. Solo que antes de un torneo me vengo a Santa Fe, para poder entrenar con el equipo y mis entrenadores, Adrián (Tur) y Diego (Garbarino)”, aclaró.

En su primera participación panamericana en Toronto, con apenas 17 años, Agustín mejoró su marca en los 200 metros espalda (2m2s76c) y estuvo a 3 centésimas de obtener un nuevo récord nacional. En Lima se dio el gusto de subir al podio en la posta de los 4X100 combinada, junto a Gabriel Morelli, Santiago Grassi y Federico Grabich.

Untitled-2.jpg Agustín Hernández debutará el lunes en los 100 metros espalda.

Y ahora, a pocos días de su debut, que será el lunes 23 en los 100 metros espalda, se plantea como objetivo vivir al máximo los Juegos Panamericanos desde el costado del disfrute antes que nada, independientemente de los resultados.

“Quiero disfrutar estos juegos al cien por ciento. No quiero otra cosa”, dijo sin vueltas. “Costo mucho llegar acá y quiero eso. Pocas veces disfruté un torneo por la presión o las ganas de lograr un buen resultado. Hoy quiero viajar, disfrutar y ser feliz” afirmó.

Sobre su participación en la posta, dijo que eso “se verá en la recta final, aún no está nada decidido”. Los duros momentos que vivió como todos los deportistas y la población en general, por los efectos de la pandemia, lo llevaron a replantearse dos años atrás la continuidad en el alto rendimiento.

Estuvo cerca de dejar la natación

En 2020 y 2021, la falta de un espacio para acomodar sus entrenamientos como deportista de élite y las responsabilidades del cuidado de sus familiares -una prioridad para él en este período pandémico-, pusieron al nadador más importante de la historia de la provincia frente a este dilema. Fue entonces cuando el retiro fue algo que por momentos se instaló en su cabeza.

“Pensé en terminar con todo, así fue. Pero también pensé que no quería dejar de nadar así nomás”. Y poco a poco se le fueron abriendo puertas que le permitieron volver a concentrarse en la natación y seguir en actividad. “Al principio no encontraba espacio para entrenar, pero Fernando Soria me dio pase libre y pude continuar mi rutina”, contó agradecido.

Agustín, hoy por hoy, recibe apoyo gracias a una beca de la Secretaría de Deportes de la Nación y también del ministerio de Deportes de la provincia. Además, está entusiasmado con otro proyecto. “Arranque a trabajar en el club PIAP en Plottier. Allí trabajó con Víctor, el entrenador del equipo desde cero. De a poco me voy metiendo pero sólo algunos días”.

Como muchos nadadores de la provincia, se ilusiona con que Neuquén pueda tener pronto una pileta de 50 metros. “Hace rato debería haberla tenido, porque el nivel de la natación neuquina es otro hoy en día”.

Ya metido de lleno en los Panamericanos, asegura que será una competencia muy especial para él porque lo que en las anteriores ocasiones tuvo presión y ansiedad por conseguir una medalla. “La verdad que estoy muy feliz. Es mi tercer juego y me pone muy contento porque no es para nada fácil estar en esta competencia y menos hacerlo tres veces. Todavía no caigo pero sé que no es poco lo que logré. Espero disfrutarlo mucho, tengo amigos que no lograron entrar, uno incluso se bajó. Entonces quiero disfrutarlo por ellos también”.