Alejandro Abaurre y Deportivo Rincón van por el golpe en Cipolletti

Juan Alejandro Abaurre se convirtió en el director técnico del Deportivo Rincón luego de la salida de Marco Gonzáles y el interinato de Pablo Castro. El mendocino se sumó al León en la fecha 10 del Federal A y lleva dos partidos al mando del equipo neuquino. "La verdad que me siento cómodo porque el lugar es tranquilo, yo soy así también, entonces uno se siente rápidamente a gusto. No conocía el lugar y tampoco con respecto al club, sabía poco de su participación en el Regional, después del ascenso”, contó a LM.

La contratación del reconocido ex futbolista se dio luego de despedida del técnico bahiense que los ascendió a la categoría. Abaurre aceptó el desafío que le propuso el León, de mejorar los resultados obtenidos. “Cuando llegué me asombró mucho todo, la predisposición que tiene este club, ¿no? Y todas las cosas que tiene en cuanto a infraestructura, que te sirven para trabajar y porque también el proyecto así lo requiere”, sostuvo.

El proyecto deportivo de los neuquinos es ambicioso y está en crecimiento. “Son cosas que realmente me llenaron de satisfacción, por eso me he acercado también, me gustan los desafíos. El proyecto del club tiene ambición, sabe hacia dónde quiere ir. Son cosas muy importantes en el fútbol y en los clubes, y sobre todo en la actualidad que todo es a veces tan complicado”, explicó.

Abaurre arribó a Rincón de los Sauces sobre el final de la primera ronda de la fase regular con un plantel ya conformado hace dos meses. “Nunca es fácil entrar en medio de un torneo cuando se va desarrollando, porque a veces las formas medianamente coinciden y otras veces no tanto. Nadie en el fútbol tiene el manual de la verdad”, comentó.

En el mismo sentido agregó: “Básicamente uno siempre trata de pregonar su idea, su forma de trabajar y su manera de pensar. A veces coincidís con algunos otros colegas, entonces por ahí se hace más fácil, otras veces es diferente y cuesta un poco más”.

Desde que tomó la conducción técnica, Abaurre y compañía no lograron hacerse de la victoria. Fue derrota de visitante ante Kimberley por 2 a 0 y en la Ciudad Deportiva cayeron ante Olimpo 2 a 1. “Obviamente que a nadie le gusta perder, creo que todo futbolista, técnico, dirigente e hinchas quiere siempre ganar, eso es normal y lógico. Uno por ahí en estos inicios siempre desea poder obtener los puntos que necesita como para que el equipo siga en ese envión anímico”, reconoció.

El León tiene herramientas y recambio para afrontar el Federal, es un equipo que trajo bastantes refuerzos y están octavos con 12 puntos, peleando con Cipolletti por entrar en el lote de clasificados. “En definitiva, cuando uno toma el desafío y la posibilidad de estar, uno entiende que esto tiene un momento, es un trabajo. Es tratar de lograr que rápidamente que el equipo se vaya adaptando rápido a la idea que uno tiene”, afirmó y continuó: “esto es como cuando uno arma un plantel y arranca el torneo, por más que los conformes y hagas la pretemporada, siempre tenés cuatro o cinco partidos que son los que terminan de consolidar la idea que uno empieza a trabajar. En eso necesitas de buenos resultados para afianzar esas cuestiones”.

tabla federal a 2 de junio.jpg

Abaurre y su valoración sobre el rival

Este fin de semana el León viajará a Cipo en lo que será un partido duro con sensación de final para ambos, sobre todo porque están con las mismas unidades y la misma necesidad. En la Visera se dará uno de los partidos más interesantes de la fecha 13. “Conozco, aparte no solamente lo he enfrentado como técnico, sino también como jugador, así que no me sorprende lo que puede ser Cipolletti. El fútbol es así, hay buenos momentos, malos momentos, momentos regulares, pero las instituciones no dejan de ser lo que son”, opinó sobre el rival.

En su experiencia como jugador fue parte de Independiente Rivadavia, San Martín de Mendoza, Olimpo entre otros del interior. Como director técnico pasó por Olimpo y Huracán las Heras, rivales habituales del Albinegro. “Obviamente que es un equipo con una tradición y una trayectoria importante. No va a dejar de ser un partido duro, como lo son todos los que se juegan en este tipo de categorías, sobre todo en esta zona”, sumó sobre el Capataz.

El Federal A es uno de los más duros del fútbol argentino y este año la zona 1 está más pareja que nunca. “Tanto la del centro como la del sur realmente son zonas duras, difíciles, con equipos importantes, con historia. Nosotros como siempre, pensando en que tenemos que ser audaces y también aprender a ser protagonistas en todos los lugares”, dijo el "Cachorro".

Rincón es ambicioso de cara al futuro, pero en su primera experiencia en la categoría tiene un norte principal que no debe descuidar y desde allí viene la necesidad de volver a sumar. “El objetivo, sin lugar a dudas, es mantener la categoría, obviamente que para mantenerla uno tiene que estar arriba, de esa manera también sufre menos y nos facilita ese primer objetivo que es mantenerse”, declaró el DT.

Abaurre comenzó con dos tropiezos, pero ante Cipo puede revertir la situación para seguir escalando. Luego de algunos resultados que no conformaron, la confianza para alcanzar la clasificación recayó sobre el mendocino. “El club también tiene el deseo de poder clasificar entre los cinco, por el cual trabajaremos para poder hacerlo. Eso no solamente te permite jugar otras cosas, lo más importante es que te olvides de pelear abajo. Apuntaremos ahí y trabajaremos para tratar de aprovechar los partidos que quedan para ver si podemos dar ese golpe y meter entre los cinco”, concluyó.