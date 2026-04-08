Alerta en Blooming - River por una feroz interna en la barra del Millonario

En la previa al debut de River Plate en la Copa Sudamericana , esta noche en Bolivia contra Blooming , los organismos de seguridad bolivianos se encuentran en alerta luego de una serie de movimientos de consideración dentro de la estructura de Los Borrachos del Tablón. Los barra bravas estarán presentes en el partido del Millonario en medio de un escenario de mucha tensión.

La barra de River llegó a Bolivia en dos micros, con un total de 100 hinchas que dirán presente en el debut copero del equipo del Chacho Coudet. Salieron a las 23 del lunes, desde el Monumental, con la intención llegar ayer a la medianoche al cruce fronterizo, pensando que a esa hora los controles iban a estar más relajados. Sin embargo, allí los esperaba una delegación de la policía salteña, provincia de la que depende el departamento de Salvador Mazza, donde se cruza a Bolivia, y otra de la Gendarmería Nacional, en el marco del programa federal de control en ruta para eventos deportivos dispuesto por la Dirección de Seguridad Deportiva de la Nación.

Uno por uno, los cien barras debieron pasar por migraciones y ahí empezaron las sorpresas. Uno, llamado Néstor Burgos tenía prohibición de salida del país. Y otros dos estaban indocumentados por lo cual no pudieron seguir viaje. Después requisaron los micros y más sorpresas: los efectivos encontraron armas blancas escondidas en los asientos, cocaína y marihuana. Pero como nadie se hizo cargo, la fiscalía salteña abrió una causa sin individualizar autores y los dejo seguir. Entre ellos a los líderes que tienen derecho de admisión pero no impedimento de salida del país. Y como Bolivia no aplica la restricción de concurrencia, esta noche, por primera vez en mucho tiempo, la cúpula de la barra dirá presente en un partido de River.

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Uno de los micros era comandado por los hermanos Leandro y Mauro Ferreras, capos del grupo de Beccar, el más numeroso y potente hoy en la tribuna del Monumental. En el otro viajaban los que siguen al Pato Ariel Calvici y también gente identificada con el viejo grupo del Oeste. Un matrimonio por conveniencia entre bandos que se han peleado históricamente y que hasta han sufrido traiciones arteras. Como la última, que quedó desbaratada esta semana en el Tribunal en lo Criminal 2 de San Isidro, cuando se desnudó la interna la barra en medio del juicio llevado adelante por portación ilegal de arma de fuego y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización contra Leandro Ferreras, que incluyó una connivencia entre fuerzas policiales y facciones disidentes de la barra para ganarle en Tribunales lo que no se podía en la cancha.

La trama detrás de la interna

Todo se remonta a marzo de 2022 cuando la barra de River salía desde Buenos Aires rumbo a Salta para ver al equipo que enfrentaba un día más tarde a Laferrere por Copa Argentina. En esa requisa la Policía Bonaerense encontró 750 gramos de marihuana, facas y dos armas de fuego. Y aseguraron que cuando empezó el procedimiento Leandro Ferreras descartó una de las armas y dos ladrillos de marihuana cerca de donde comenzó todo.

En aquel momento lo llevaron detenido y además no dejaron seguir a todos los barras que viajaban en el ómnibus, entre ellos la cúpula de entonces donde estaban Martín Vallejos, Gustavo Luzzi y Mariano Patanchon. Así la que se hizo presente en Salta fue la disidente, que comandaban por entonces el Pato Ariel, Hernán Taboada y Alejandro el Zapatero Flores junto a un ejército de 280 hombres. En ese marco, un año después se realizó una reunión donde decidieron unirse. Se dieron cuenta todos que si estaban desunidos no volverían jamás al Monumental. Así se armó una mesa chica con los dos Ferreras, Calvici, el Zapatero Alejandro Flores y Hernán el Clon Taboada. Estos dos fueron, a su tiempo, corridos del lugar por el Pato Ariel, que los acusaba de pactar con la Policía y la dirigencia respectivamente.

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El Pato Ariel, en una reunión de la barra, acusó a Taboada y a Flores de haber armado aquella emboscada. El dato llegó a oídos de Taboada, que hizo circular por las redes de la barra que no sólo él no denunció a nadie sino dejó entrever que fue el propio Ariel quién lo hizo y recordó cuando denunció en la Justicia la connivencia entre la barra de Caverna Godoy y la dirigencia y lo invitó a saldar todo mano a mano, algo que por ahora no se concretó.

Con todo este panorama, a nadie le conviene que explote una interna cuando buena parte de la barra recuperó su lugar en la popular del Monumental y los capos están peleando por salir del derecho de admisión. De hecho, se comenta que Leandro Ferreras tendría la posibilidad de volver a la cancha, algo que no es tan así. Porque la admisión se la puso la Subsecretaría de Seguridad Deportiva por cuatro años por lo que se encuentra ahora vencida, pero él tiene como su hermano y todo el resto de la cúpula la prohibición de concurrencia impuesta por River tras la final fallida de la Copa Libertadores de 2018 frente a Boca en el Monumental.

Por lo que para salir definitivamente, debería ser el club el que lo saque de la lista. Y si bien el derecho de admisión a perpetuidad suena contrario a la Constitución Nacional, en el club no hay unanimidad sobre qué posición adoptar. Algo que se verá en los próximos partidos mientras la barra hoy, por lo pronto, dirá presente en el debut del equipo del Chacho Coudet en la Copa Sudamericana.