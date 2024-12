Arde Boca: por qué causa están muy comprometidos Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado

Se trata de Jorge El Patrón Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Chelo Delgado, quienes quedaron sumamente envueltos en la causa judicial por el presunto encubrimiento del abuso sexual cometido por el ex director técnico del plantel femenino, Jorge Martínez, contra la ex empleada de prensa del club, Florencia Marcó.

Los dirigentes e ídolos de Boca muy complicados con la justicia

En un principio había esperanzas iniciales de que sus responsabilidades se diluyeran, pero ahora se pasó a la chance real de un procesamiento con penas de prisión efectiva. Los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca fueron citados a declaración indagatoria para el próximo jueves 19 de diciembre en el marco de la acusación formal por falso testimonio y encubrimiento de abuso sexual que se produjo en el club.

Por aquel hecho fue condenado el ex director técnico del plantel femenino, Jorge Martínez, en perjuicio de la jefa de prensa de la actividad, Florencia Marcó. La indagatoria es un acto de defensa que se le brinda a los acusados pero que marca que, para el juez interviniente, en este caso Marcelo Bruniard, que está al frente del juzgado nacional en lo criminal 59, hay elementos suficientes para considerar que pueden haber cometido el delito que les imputa el fiscal Marcelo Mola.

Vale mencionar también que en caso de que el proceso judicial prospere en contra de los dirigentes del Xeneize y sean considerados culpables, la máxima pena que puede llegar a pesar sobre ellos es de tres años de prisión.

Como viene la causa contra los tres dirigentes de Boca

La causa contra Jorge el Patrón Bermúdez, Marcelo el Chelo Delgado y Raúl Cascini (también quedó involucrada la dirigente Adriana Bravo, responsable del departamento de Género e Igualdad del club) se inició el 10 de abril de este año, el mismo día que el ex entrenador Martínez fue condenado a un año de prisión en suspenso por el abuso sexual.

En ese juicio oral Marcó contó que venía sufriendo desde varios meses atrás acoso y abuso y que les informó a los ex futbolistas sobre lo que estaba ocurriendo y éstos no sólo no hicieron nada, sino que presuntamente se pusieron del lado del director técnico. Al momento de declarar como testigos, los tres desacreditaron la versión de la ex jefa de prensa y aseguraron que nunca habían tomado conocimiento del caso hasta que éste estalló en la prensa.