Australian Open: la insólita excusa de un reconocido tenista tras quedar eliminado

Stefano Tsitsipas quedó afuera en la segunda ronda del primer Grand Slam del año y se justificó con una absurda lesión.

Stefano Tsitsipas quedó eliminado en la segunda ronda del Australian Open ante Tomáš Machá por 6-4 3-6 7-6 7-6 y se despidió de manera temprana del primer Grand Slam del año. En la conferencia de prensa, la excusa del griego fue que tenía una lesión que se le generó por ¡jugar al fútbol! en la previa del torneo.

El tenista griego viene teniendo una gran decaída en su carrera, tras ser uno de los jugadores más prometedores del circuito, que estaba en boca de todos como un posible recambio del Big Three. Incluso llegó a ser finalista en Australia y Roland Garros , perdiendo ambos partidos por mínimos detalles.

En su partido ante el checo, se lo vio visiblemente dolorido, teniendo que pedir asistencia médica para continuar. En primera ronda había derrotado al japonés Shintaro Mochizuki en cuatro sets.

¡STEFANOS TSITSIPAS, ELIMINADO!



El griego, que supo ser finalista, cedió ante Tomas Machac en cuatro parciales y se despidió del Australian Open en segunda ronda.pic.twitter.com/N4ZgSmtnnn — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 22, 2026

Las declaraciones de Stefano Tsitsipas sobre su lesión

Luego de su derrota, el griego acudió a la conferencia de prensa y sorprendió al declarar que jugó con una lesión que sufrió jugando al fútbol en la previa del torneo.

"Estaba haciendo jueguitos con una pelota cuando me desgarré, al girar para devolver el balón" comentó el actual número 35 del ranking ATP y añadió que "es una de las peores y más estúpidas lesiones que he tenido antes de un torneo".

INSÓLITO: TSITSIPAS SE LESIONÓ JUGANDO AL FÚTBOL Y TERMINO QUEDANDO AFUERA DEL AUSTRALIAN OPEN



El griego quedó eliminado en segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada tras caer ante Tomáš Machá



Luego del partido, reveló un motivo inesperado: llegó al… pic.twitter.com/oM7TD9W3y9 — Diario Olé (@DiarioOle) January 22, 2026

Tsitsipas había estado involucrado en la conversación de redes sociales en los últimos días por una supuesta foto que le sacaron a su novia con otro hombre, mientras el griego se enfocaba en el primer Grand Slam del año.

El tenista, que supo ser número tres del mundo, tiene un gran potencial que muchas veces parece desperdiciado por falta de profesionalismo -como es el caso de esta lesión- y conflictos fuera de la cancha, como las mil discusiones que tuvo con su padre y entrenador.

Cómo fueron los duelos entre argentinos en el dobles del Australian Open

Aunque el foco principal suele estar puesto en el cuadro principal de singles, en el que Francisco Cerúndolo (juega vs Rublev) y Tomás Etcheverry (vs Bublik) buscarán pasar a cuarta ronda, se dio una situación particular y es que hubo dos partidos con enfrentamientos entre argentinos en el dobles.

Los hermanos Cerúndolo habían sorprendido en primera ronda al despachar a la pareja número ocho del ranking mundial. En segunda instancia, se enfrentaron a sus compatriotas Etcheverry y Carabelli.

Los hermanos Cerúndolo a segunda ronda



Se viene un partidazo de dobles 100% argentino en el Australian Open :



Fran Cerúndolo / Juanma Cerúndolo

vs

Tomi Etcheverry / Camilo Ugo Carabelli



pic.twitter.com/fVwJlFxvD9 — Argentenista (@argentenista) January 20, 2026

Estos últimos salieron victoriosos del duelo argentino ganando por 6-4 4-6 6-2 para avanzar a los octavos de final. Esperan rival para esa instancia.

Por otro lado, el argentino Horacio Zeballos, quien hace dupla hace muchos años con el español Marcel Granollers (con el que ganó hasta títulos de Grand Slam) vencieron por 6-3 6-2 a la otra dupla de argentinos integrada por Comesaña y Baez.

Anoche, la dupla de Tomi Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli venció a los Cerúndolo y se metió en OF del Aus Open



Horacio Zeballos y Granollers avanzaron a la segunda ronda, donde enfrentarán a la dupla francesa formada por Corentin Moutet y Luca Sanchez pic.twitter.com/Z10yBWnHx6 — Argentenista (@argentenista) January 22, 2026

Cerúndolo y Etcheverry por su parte, buscarán dar la sorpresa ante dos top 15 para seguir avanzando en el cuadro de singles. El primero irá desde las 2 AM contra el ruso Rublev, mientras que el segundo jugará a las 6:30 AM ante Bublik.