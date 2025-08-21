Batalla campal en el estadio de Avellaneda: Grindetti responsabiliza a los hinchas de la U de Chile

El presidente del rojo Néstor Grindetti hizo declaraciones horas más tarde de la batalla campal registrada en el estadio del rojo.

Nuevamente el fútbol sudamericano dio una muestra de su cara más oscura quedando expuesto a nivel mundial por los hechos de violencia en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. Las responsabilidades todavía no se han determinado, sobre quién inició y protagonizó el mayor daño, pero lo cierto es que tanto los "hinchas" de la U. de Chile como los de Independiente fueron los dos actores de esta película de terror.

Minutos después después de haber sucedido una batalla campal entre ambas parcialidades que tuvo una gran cantidad de heridos, el presidente del rojo Néstor Grindetti se refirió a lo sucedido en el estadio con una sorpresiva frase que hizo ruido entendiendo la sensible situación que se estaba atravesando en las tribunas: “Es lamentable, algo que debía hacer sido una fiesta no lo fue. Es repudiable lo de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron los baños y tomaron artefactos de los baños. Los tiraban por la tribuna. Fue una violencia inusitada que nunca vi en mi vida”, comenzó relatando en en diálogo con Tyc Sports.

Luego profundizó en sus dichos: “El público de Independiente no se merecía algo así. La tribuna no estaba completa. El comportamiento de la gente de Independiente en Chile fue bueno. Las prevenciones que tomamos fueron las lógicas. No se puede prever estos comportamientos”, dijo y acotó breve sobre las personas afectadas por los enfrentamientos: “Me comentaron que hay algunos heridos leves y otros sin riesgo que estaban internados”.

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, EN VIVO: "Le corresponde una sanción a la U por lo sucedido. Nosotros vamos a defender los intereses de Independiente ante CONMEBOL". pic.twitter.com/1ZHOZ3pQ61 — TyC Sports (@TyCSports) August 21, 2025

Sin embargo en su relato sorprendió al referirse sobre el aspecto deportivo cuando en los pasillos todavía resonaban rumores que no ameritaban un análisis de estas características: “Vamos a defender los intereses de Independiente”, dijo Grindetti y agregó: “Corresponde una sanción al club chileno y una liberación a Independiente. Vamos a defender a Independiente en todas las instancias que corresponde. Lo que tenemos que esperar, más allá de todas las charlas, es un informe de la Conmebol y después defender a Independiente. Si ponen las manos en el corazón hay un claro responsable que es la gente de la U”

Qué dijo el presidente de la U de Chile

"Escuché lo que dijeron acá y realmente me apena, no es momento de buscar responsables. No tuvimos nada que ver con los temas de seguridad", dijo el presidente del club Michael Clark tras el encuentro.

Más tarde contó: “Pude conversar brevemente con algunas personas del plantel, estuvieron nerviosos, preocupados por sus familias y compañeros que estaban en la tribuna. Llegué, entré al hospital y salí; es lo único que pude hacer por ahora”, explicó Clark y se refirió al protocolo de seguridad: “Cuando vinieron a Santiago nunca hubo un incidente así: nuestras hinchadas estaban separadas por colchonetas, guardias o policías. Acá, estuvieron juntos, sin malla, sin resguardo policial. Se metieron 150 personas y empezaron a golpear. Es inexplicable”.