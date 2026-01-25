Boca acelera por Santiago Ascacibar y podría ser el segundo refuerzo

El volante de Estudiantes de la Plata podría ser transferido al Xeneize, a unos días del cierre del mercado de pases.

El volante Santiago Ascacibar podría pasar a Boca en este mercado de pases.

Boca aceleró en el mercado de pases tras cerrar la llegada del delantero paraguayo Ángel Romero y presentó una oferta formal a Estudiantes de La Plata por el mediocampista Santiago Ascacibar . Con la posible ausencia de Rodrigo Battaglia por varias fechas, el Xeneize habría puesto la mira en uno de los mejores volantes del fútbol argentino.

La propuesta sería de 5.5 millones de dólares y ya habría un acuerdo entre el club encabezado por Juan Román Riquelme y el propio jugador, aunque restaría el visto bueno del “Pincha”, que habría rechazado un primer ofrecimiento de tres millones. También hay información de que el extremo Brian Aguirre podría ser parte de la negociación.

Juan Sebastián Verón, presidente del “León”, si bien habría aceptado las intenciones del futbolista de 28 años de desembarcar en Brandsen 805, estaría pendiente del interés de Gremio de Porto Alegre . El conjunto brasileño podría elevar la oferta a 6 millones y, en ese caso, la “Brujita” accedería a que el volante salga al exterior.

Hay acuerdo contractual entre Boca y Santiago Ascacíbar. Todavía no hay acuerdo entre Boca y Estudiantes pero están negociando y avanzando.

Mientras tanto, el representante de Santiago Ascacibar, mismo que Ander Herrera, estuvo presente el pasado sábado en el predio de Ezeiza para ultimar detalles entre los intereses del volante y del club azul y oro. Tras haber presentado la oferta formal, Boca aguarda por una respuesta que creen será positiva puertas adentro.

Atentos a esto: Kristian Bereit, representante de Ander Herrera, estuvo en la concentración de Boca. El agente también le maneja la carrera deportiva a Santiago Ascacibar. pic.twitter.com/TBjIFRvYdx — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) January 25, 2026

Por lo pronto, el mercado de pases del fútbol argentino cierra el martes 27 de enero, pero desde la Comisión Directiva xeneize, comandada por Juan Román Riquelme, se muestran optimistas por el acuerdo entre clubes.

Cabe destacar que Ascacibar fue pretendido por Boca en otros periodos de transferencias, el último con Fernando Gago como director técnico, y esta vez parecería que la operación estaría próxima a concretarse.

Una de las cosas que podría dificultar la negociación es que Boca y Estudiantes se enfrentan el miércoles por la segunda fecha del Torneo Apertura. Si no está arreglada la salida del volante, podría ser una situación dificil y extraña para el "Ruso".

El centrocampista de 28 años nacido en La Plata fue titular en el empate 1-1 del “Pincha”, en condición de visitante, ante Independiente en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

El primer 11 del Apertura#TorneoMercadoLibre Apertura

Seguilo en vivo por ESPN Premium

Suscribite al Pack Fútbol https://t.co/WPIVLaO1RY pic.twitter.com/gxSuxqqW6X — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 23, 2026

Kevin Serna se aleja de Boca

El extremo colombiano Kevin Serna, que surgió como alternativa cuando se cayó la negociación con Marino Hinestroza, parece estar cada vez más lejos de ser jugador de Boca.

En el clásico ante Flamengo marcó el 1-0 de Fluminense. Sumado a su doblete en el anterior partido del torneo regional de Brasil, Serna parece ser un engranaje clave del Flu, por lo que no buscarían desprenderse de él en este mercado de pases.

GOL DE KEVIN SERNA VS FLAMENGO.pic.twitter.com/yj7ToNpQT1 — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 25, 2026

Boca parece no tener un tercer plan para esa posición, en la que además podrían perder a Brian Aguirre, si es que se lo incluye en la negociación por el jugador de Estudiantes de La Plata.

Ángel Romero, flamante primer refuerzo del Xeneize, que llegaría mañana al país para hacerse la revisación médica, puede ser una opción para jugar como extremo, como también buscar en las inferiores, o recuperar algunos jugadores relegados como Janson y Zenón.