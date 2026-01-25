Boca venció a Riestra por la primera fecha del Torneo Apertura

El Xeneize empezó su participación en el campeonato argentino con una victoria, en La Bombonera, contra el duro equipo de Bajo Flores.

Boca venció a Riestra por 1-0 en la primera fecha del Torneo Apertura.

Boca venció a Deportivo Riestra por la primera fecha del Torneo Apertura en La Bombonera. Los dirigidos por Claudio Úbeda lograron sumar de a tres puntos en el primer encuentro del campeonato, con un gol de cabeza de Lautaro Di Lolo.

El Xeneize llegó con varias bajas a este primer partido , con sus tres centro delanteros lesionados (Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez), teniendo que improvisar con Lucas Janson en la posición. Tampoco pudieron ser de la partida Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia.

El partido fue trabado, con unos primeros veinte minutos de mucho dominio de Boca, que llegó varias veces e hizo figura a Ignacio Arce, pero luego bajó la intensidad y no fue hasta los 31 minutos del segundo tiempo cuando encontró el gol de la victoria tras un centro del sector derecho de Leandro Paredes y un tremendo cabezazo de Lautaro Di Lolo .

Así fue el partido entre Boca y Riestra

Boca comenzó agresivo, manejando mucho la pelota e incomodando a Riestra con el juego con los laterales. El visitante salió a raspar mucho, ganándose las amonestaciones de Goitia y Benegas.

Los primeros 20 minutos, el Xeneize convirtió a Ignacio Arce en figura: le tapo y cabezazo a Belmonte y uno a Di Lolo -que ganó siempre en área rival- tras un córner. La más clara del primer tiempo fue una definición exquisita de Lautaro Blanco desde fuera del área, que pegó en el palo y no fue gol por centímetros.

INCREÍBLE que en esta jugada no fue GOL de #Boca. Primero #DiLollo y luego #Blanco.

Tras el inicio furioso del local, empujado por el canto de La Bombonera, el partido se fue emparejando un poco, con Boca manejando la pelota pero sin ser claro en el tramo final de la cancha, terminando el primer tiempo con ambos arcos en cero.

El Xeneize empujó con poca claridad en el inicio de la segunda parte y buscó marcar la diferencia con los ingresos de Aguirre y Zufiaurre, en lugar de Velasco y Janson. Riestra marcó con mucha gente en el fondo, formando incluso una línea de seis en algunos momentos.

A los 31 minutos del segundo tiempo, Boca logró romper el cero en el arco para vencer a Riestra por 1-0. El gol, nuevamente con la fórmula de la pelota parada, fue tras un centro de Paredes y un cabezazo implacable de Lautaro Di Lolo.

¡GOL DE BOCA!



Cerca del final, tras un gran centro de PAREDES, DI LOLLO de cabeza puso la ventaja ante Riestra



@catalinasarra @gonzalosuli pic.twitter.com/MDQV787ycR — Diario Olé (@DiarioOle) January 25, 2026

El visitante empujó como pudo tras el gol, sin sumar pases y con muchos pelotazos y centros al área. Tuvo una clara con un remate de tres dedos, que sacó por arriba del travesaño Agustín Marchesín, en su primera y única intervención del partido.

El TAPADÓN de AGUSTÍN MARCHESÍN para mantener el 1-0 de #Boca.

La información del partido entre Boca y Riestra

Torneo Apertura - Zona A

Fecha 1

Boca 1–0 Riestra

Lautaro Di Lolo (76 minutos)

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Ariel Penel

El once de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Lucas Janson, Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

El once de Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Barbieri y Pedro Ramírez; Pablo Monje, Jonatan Goitia y Nicólas Watson; Antony Alonso y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.