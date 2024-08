¿Boca podría ser sancionado?: la fuerte denuncia de Cruzeiro por gestos racistas

“Necesitamos poner fin a este movimiento criminal con acciones efectivas dentro y fuera de los estadios. El racismo es un crimen y una lucha de todos” concluyó el duro comunicado del club de Belo Horizonte.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Cruzeiro/status/1824438677688422841&partner=&hide_thread=false O Cruzeiro condena os gestos e termos racistas de torcedores do Boca Juniors proferidos aos torcedores cruzeirenses, durante o jogo das oitavas de final da Sudamericana.



Precisamos dar um basta a este movimento criminoso com ações efetivas dentro e fora dos estádios. Racismo é… pic.twitter.com/zYRWkUlNBX — Cruzeiro (@Cruzeiro) August 16, 2024

Esta situación abre la posibilidad de que la Conmebol tome cartas en el asunto, tal como lo hizo en abril cuando Boca fue sancionado por infringir el artículo 15.2 del Código Disciplinario en la ida de la semifinal ante Palmeiras de Brasil por la Copa Libertadores 2023.

Al club de la Ribera se le impuso la clausura parcial de la tribuna Sur del estadio en el partido contra Sportivo Trinidense por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, la exhibición de una bandera condenado al racismo y una multa económica de 100.000 dólares.

Chiquito Romero despejó los rumores sobre Diego Martínez

El arquero de Boca, Sergio Romero, aseguró que el entrenador Diego Martínez “no deja cabos sueltos, trabaja” tras lo que fue la victoria sobre Cruzeiro de Brasil por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Luego de lo que fue el triunfo sobre el equipo de Belo Horizonte en el estadio La Bombonera, el arquero boquense salió a respaldar al director técnico que fue cuestionado en los últimos días: "Sabemos que en Boca todo es dos o tres veces más grande que en otro club. El entrenador está fuerte, no deja cabos sueltos, trabaja. Nosotros tenemos que responder en el campo, muchas veces el juego vistoso que él quiere no sale y tenemos que saber embarrarnos para que en los momentos que no fluye el juego podamos salir adelante".

"En estos partidos siempre hay un plus, pero son 180 minutos. El primer tiempo fue más trabado, ellos tienen muy buenos jugadores, pero en el segundo nos supimos acomodar y manejamos mejor el trámite. Hicimos un muy lindo gol, lástima la del palo, pero fue un triunfo importante" agregó Romero refiriéndose a lo que fue el partido en si ante Cruzeiro.

En cuanto al futuro inmediato de Boca, el ex arquero de la Selección argentina se refirió al partido del domingo ante San Lorenzo de Almagro por la fecha 11 de la Liga Profesional de Fútbol: "Siempre queremos jugar, no hay dudas, pero el técnico sacará sus conclusiones de a quién ve mejor para estar. Es un clásico y no se tiene que regalar el partido. Calculo que la mayoría estaremos".

Por último, el formado en Racing Club destacó el nivel del uruguayo Edinson Cavani:"De Edi siempre recalqué la parte del profesionalismo que tiene, del sacrificio y el ejemplo para los chicos. Es para copiar y crecer como equipo. No sólo hace goles sino que está para el equipo en sí, incluso para defender".