Boca quiere romper su mala racha de visitante ante Sarmiento: hora, formaciones y TV

Las probables formaciones de Boca y Sarmiento

Sarmiento: Lucas Mauricio Acosta; Elías López, Franco Paredes, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz Núñez, Tomás Guiacobini, Emiliano Méndez, Manuel Mónaco, Nicolás Gaitán, Joaquín Gho e Iván Morales Bravo. D.T: Martín Funes.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Aarón Anselmino, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi, Ignacio Miramón, Tomás Belmonte, Guillermo Matías Fernández, Exequiel Oscar Zeballos, Brian Aguirre y Edinson Cavani. D.T: Fernando Gago.

Liga Profesional 2024. Fecha 22. Sarmiento de Junín – Boca Juniors

Estadio: Eva Perón

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Jonathan De Oto

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Laura Fortunato

Hora de inicio: 21:30

T.V: ESPN Premium

¿Qué dijo Fernando Gago luego de su primera victoria en Boca?

Fernando Gago logró su primer triunfo como técnico de Boca, ante Godoy Cruz por 4-1 y fue un momento significativo tras cuatro partidos al mando sin lograr la victoria. Con tranquilidad, “ Pintita” expresó su satisfacción en conferencia de prensa, subrayando que el equipo se acercó al estilo de juego que pretende: “El partido en líneas generales fue muy bueno, se asemejó a lo que pretendo. Si bien hay que corregir cosas, el equipo me gusto”.

Gago valoró la capacidad de Boca para mantener el plan de juego pese al gol en contra temprano: “A pesar de cómo arrancó el partido, no se modificó el plan de juego y eso es muy importante para que tomen confianza los chicos. Necesitábamos este buen resultado ”. También destaco que, en comparación con el partido anterior, el equipo respondió positivamente en un contexto adverso y mantuvo el enfoque en lo trabajado.

Una de las sorpresas en el planteo, fue la inclusión en el lateral derecho de Juan Barinaga por Luis Advíncula, una decisión que, según Gago, no se debió a una lesión sino a su elección táctica: “Creía que era un partido para Barinaga. Creía que era un momento para que pueda jugar”, explicó y reafirmó su postura, de que ningún jugador tiene el puesto asegurado, enfatizando la importancia de la competencia interna y el rendimiento en los entrenamientos.

El técnico también elogió el desempeño del lateral izquierdo Marcelo Saracchi, quien se destacó en el partido, y explicó que su versatilidad y capacidad de juego asociado lo hacen una pieza importante: “El caso de Marcelo nos da mucha amplitud, tiene un nivel físico muy bueno desde los numeritos que analizan los preparadores físicos”.

Finalmente, Gago se mostró enfocado en mantener el nivel de juego y continuar trabajando para mejorar. Aunque Godoy Cruz tuvo algunas llegadas, el DT no se mostró preocupado: “No siento que nos llegaron mucho… me preocuparía si hay 10 o 12 llegadas en contra”.