Boca se juega el pase a la final del Torneo Clausura en un picante clásico ante Racing

El Xeneize, que atraviesa un gran presente futbolístico, se mide ante la siempre difícil Academia de Gustavo Costas: del otro lado esperan Gimnasia o Estudiantes.

La previa de Boca-Racing

Boca recibe a Racing en un partido clave que servirá para definir al primer finalista del Torneo Clausura. El clásico se lleva a cabo en La Bombonera, a partir de las 19, y se puede ver a través de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro designado es Darío Herrera, secundado desde el VAR por Silvio Trucco.