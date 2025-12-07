El clima en Neuquén

icon
35° Temp
20% Hum
Deportes
La Mañana Boca

Boca se juega el pase a la final del Torneo Clausura en un picante clásico ante Racing

El Xeneize, que atraviesa un gran presente futbolístico, se mide ante la siempre difícil Academia de Gustavo Costas: del otro lado esperan Gimnasia o Estudiantes.

Boca se juega el pase a la final del Torneo Clausura en un picante clásico ante Racing

La previa de Boca-Racing

Boca recibe a Racing en un partido clave que servirá para definir al primer finalista del Torneo Clausura. El clásico se lleva a cabo en La Bombonera, a partir de las 19, y se puede ver a través de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro designado es Darío Herrera, secundado desde el VAR por Silvio Trucco.

Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1997780495955050505&partner=&hide_thread=false

Formación de Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duvan Vergara. DT: Gustavo Costas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1997772797083292091&partner=&hide_thread=false

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel