Boca se juega el pase a la final del Torneo Clausura en un picante clásico ante Racing

El Xeneize, que atraviesa un gran presente futbolístico, se mide ante la siempre difícil Academia de Gustavo Costas: del otro lado esperan Gimnasia o Estudiantes.
La previa de Boca-Racing
Boca recibe a Racing en un partido clave que servirá para definir al primer finalista del Torneo Clausura. El clásico se lleva a cabo en La Bombonera, a partir de las 19, y se puede ver a través de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro designado es Darío Herrera, secundado desde el VAR por Silvio Trucco.
Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Formación de Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duvan Vergara. DT: Gustavo Costas.
