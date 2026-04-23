Boca, con suplentes, golea a Defensa y Justicia por el Torneo Apertura

El Xeneize quiere asegurarse la clasificación a los playoffs para enfocarse en la Copa Libertadores.

Boca enfrenta a Defensa y Justicia en Florencio Varela por una nueva fecha del Torneo Apertura , en la búsqueda de cerrar su clasificación a los playoffs del campeonato, y poder enfocarse en lo que se viene en la Copa Libertadores .

CON ÚBEDA A LA CABEZA, BOCA LLEGÓ A VARELA PARA ENFRENTAR A DEFENSA El plantel del Xeneize enfrenta al Halcón desde las 20 por el Apertura @catalinasarra - @gonzalosuli pic.twitter.com/PvMVXUGYo6

El Xeneize viene entonado por la victoria en el superclásico, y los 13 partidos sin derrotas, aunque Claudio Úbeda decidió jugar con un equipo alternativo en su visita a Varela. En la entrada en calor se lesionó Ander Herrera, por lo que será titular Milton Delgado.

Esto se debe a que el martes tiene un duelo vital en la Libertadores, ante Cruzeiro en Brasil, que puede darle la ventaja definitiva en el grupo. Uno de los pocos que puede meterse en ese partido es el Changuito Zeballos, que vuelve a ser titular luego de su larga lesión muscular.

Así fue el primer tiempo entre Boca y Defensa y Justicia

A los cinco minutos del primer tiempo, Gutiérrez, con un cabezazo ponía el 1-0 para el local, que tras una larga revisión del VAR fue anulado por un fino offside.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2047453791415411180?s=20&partner=&hide_thread=false OFFSIDE de Gutiérrez que anula el gol de Defensa y Justicia, vía VAR.pic.twitter.com/V1prHIWkL1 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 23, 2026

A los 22 minutos de la primera parte, cuando Defensa y Justicia dominaba el partido, Boca recuperó alto en campo rival y Milton Giménez la clavó en el ángulo desde la medialuna para el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2047457249275072573?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡QUÉ GOL HICISTE, MILTON!! Giménez se dio vuelta y la acomodó bien para el 1-0 de Boca vs. Defensa y Justicia.



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Así se vive el segundo tiempo entre Boca y Defensa y Justicia

La primera clara del segundo tiempo fue del visitante, que tras una corrida de Zeballos, el extremo encaró en el área y definió muy mal al primer palo, cuando Ascacibar entraba por el medio. Luego, el volante, que ingresó en el entretiempo por Romero, tuvo un mano a mano que le tapó el arquero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2047471548190114077?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡SE PICÓ!! El Chango Zeballos armó un jugadón y justo cuando iba a definir para el 2-0, le bloquearon el disparo. El Rusito Ascacibar llegaba bien perfilado, se quejó por no recibir el pase y algo le dijo... ¡no le gustó nada al 7 bravo de Boca! pic.twitter.com/HUXmNHCrUr — SportsCenter (@SC_ESPN) April 24, 2026

Cuando el local se plantaba en el campo rival, Boca encontró una contra letal: luego de un córner, Zeballos tomó la pelota en su área y lo puso a correr a Velasco, que definió cruzado para el 2-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2047476677777772643?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡LLEGÓ EL TUYO, ALAN!! Velasco ganó en velocidad y la cruzó para el 2-0 de Boca vs. Defensa y Justicia.



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Tras ampliar la ventaja, Boca empezó a brillar, con varios titulares ingresando desde el banco. El 3-0 llegó con un pase al vacío de Paredes al juvenil Aranda, que cedió al medio para el gol de Bareiro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2047477696888820016?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡¡EL TIKI-TAKA DEL BOCA DE UBEDA!!! Sensacional jugada del Xeneize para que Bareiro sentencie el 3-0 vs. Defensa y Justicia. ¡GOLAZO!



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Los datos del partido entre Boca y Defensa y Justicia

Torneo Apertura

Zona A - fecha 16

Defensa y Justicia - Boca

Estadio: Norberto Tito Tomaghello

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Silvio Trucco

Hora: 20. TV: ESPN Premium

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Darío Cáceres, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Rubén Botta, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubDefensayJus/status/2047443131105157261?s=20&partner=&hide_thread=false Los 11 iniciales para enfrentar a Boca por la #Fecha16 del #TorneoApertura Mercado Libre 2026!



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Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Milton Delgado, Alan Velasco, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.