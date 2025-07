Bomba: Riquelme llamó a una figura de San Lorenzo para convencerlo de sumarse a Boca

¡GASTÓN HERNÁNDEZ ASEGURÓ QUE SOLO PIENSA EN EL CLUB Y DEJÓ ATRÁS LOS RUMORES! El Tonga aclaró la situación en zona mixta: “A mí no me llamó nadie. Yo intento abstraerme de todo. Hoy no pienso en otra cosa que no sea en San Lorenzo ". pic.twitter.com/z3FlqkG5hH

El surgido en San Martín de San Juan, que ya había sonado antes de que el Xeneize disputara el Mundial de Clubes, prefirió no brindar precisiones con respecto a su situación: "A mí no me llamó nadie, yo intento abstraerme de todo lo que surge. Hoy no pienso en otra cosa que no sea en San Lorenzo. Sería una falta de respeto hacer otra cosa teniendo la cinta de capitán". Aún así, en el caso de convertirse en una flamante incorporación, no tendría el lugar asegurado entre los 11 titulares.

Qué lugar imagina Russo para Hernández en Boca

El estratega ex Rosario Central, en principio, lo piensa como alternativa de Lautaro Di Lollo, que se ganó la consideración de Miguelo a raíz de la lesión que Nicolás Figal sufrió ante Argentinos Juniors. Además, Cristian Lema tiene un pie afuera del club. El valor de mercado de Hernández es de 3,5 millones de dólares, mientras que tiene contrato con el Matador hasta diciembre de 2027. Por ello, a Román no le queda más opción que abrir canales de diálogo con un rival directo.