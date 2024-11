Cavani reveló por qué festeja su goles con una flecha y por qué es tan especial para él

Embed ¿Porqué es tan especial para Cavani? ¡Mirá! pic.twitter.com/GhqMJKNbKl — SportsCenter (@SC_ESPN) November 11, 2024

Edinson Cavani y su obsesión por meter goles

A pesar de haber superado los 400 goles en su carrera –444, para ser exactos– Cavani insiste en que cada tanto es un logro especial. Describió su relación con el gol como una "obsesión sana": “Es una obsesión porque es lo que tengo para darte como delantero. Algunos jugadores nacen con el hambre de gol, y para mí, eso es lo que hace que el desafío de meter la pelota adentro sea constante. No es casualidad; es algo que preparo y pienso”.

El ídolo de Boca confesó que, desde su llegada al club en 2023, los hinchas esperaban ansiosos verlo colgarse del alambrado en La Bombonera, al igual que lo hacía su compatriota y leyenda xeneize, Manteca Martínez. Sin embargo, esa icónica imagen aún no se ha dado, y Cavani explicó el motivo detrás de su decisión.

Cavani 1.jpg Edinson Cavani

Por qué no festejó como el Manteca Martínez

"No me colgué pensando en el equipo. Hoy, con el VAR, te sacan una tarjeta por cualquier cosa, y no quiero dejar al equipo con 10 hombres. Para hacerlo, tendría que estar seguro de que el partido está resuelto y que no afectaría al equipo”, explicó el delantero, señalando que la responsabilidad y el compromiso con sus compañeros son una prioridad en cada encuentro.

Sobre la posibilidad de colgarse del alambrado en algún futuro gol, el delantero aclaró: “He tenido oportunidades y hasta lo he pensado entrando a la cancha, pero ves que el partido está apretado y te das cuenta de que la responsabilidad pesa más. Me encantaría hacerlo y meterme en la tribuna con la gente, pero también disfruto cada gol desde el lugar en el que me toca festejarlo, porque sé que la gente siente ese entusiasmo”.