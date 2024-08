Cerrado: el club mexicano que contrató a Demichelis que le pondrá una traba a River

Mientras los flashes se van con el debut de Marcelo Gallardo como entrenador de River, su ex entrenador Martín Demichelis se mueve en el mercado de pases y está a punto de cerrar su llegada a un reconocido club del fútbol mexicano. Todo indica que su arribo se hará realidad.

Monterrey buscaba entrenadores argentinos. En los últimos días, el presidente del club mexicano Fernando Noriega viajó a la Argentina para mantener conversaciones con Eduardo Coudet, Jorge Sampaoli, Eduardo Berizzo y Martín , quien luego de que los mencionados no acepten la propuesta habría dado el visto bueno.

Demichelis.jpg Martín Demichelis

En el club mexicano tendrá la oportunidad de dirigir jugadores argentinos: Esteban Andrada, Corcho Rodríguez y Germán Berterame. Sin embargo, perderá una pieza clave.

Maxi Meza, el hombre que pierde Demichelis para reforzar a su ex equipo River

Marcelo Gallardo tuvo su primera presentación en su regreso a River para tratar de devolverle la gloria que supo conseguir en su primer proceso como entrenador de la institución e inició su segunda etapa con empate ante Huracán. En búsqueda de un gran funcionamiento, Gallardo aguarda por la llegada de los refuerzos y la utilización de ellos.

Es difícil ver en el primer partido un rendimiento distinto al que el equipo venía dejando en evidencia con Martín Demichelis entendiendo que el nuevo -pero histórico- entrenador tuvo pocos entrenamientos al mando del equipo. Sumado a esto, todavía no pudo usar los refuerzos en su totalidad como el mediocampista Maximiliano Meza, procedente del Monterrey de México, equipo que puede ser dirigido por Micho.

Maxi Meza-Portada.jpg

Las negociaciones con el exjugador del rojo se han complicado más de lo previsto. En ese marco, el entrenador se refirió a su llegada en la conferencia de prensa post empate ante el Globo de Parque Patricios: “Ha venido muy trabado el tema cuando todo estaba realmente encaminado, donde las partes estaban de acuerdo y el jugador ya estaba para viajar. Su equipo, Monterrey decidió esperar y uno a veces no entiende los motivos cuando todo estaba arreglado”

Sumado a esto, agregó: "Tenemos la intención de que el jugador pueda llegar en las próximas 24hs. De acá a mañana para ver si todo lo que estaba acordado pueda terminar de definirse y pueda sumarse. No puedo decir más nada porque no dependía de nosotros, todo lo que estaba a nuestro alcance lo hicimos pero su club no lo dejó viajar“.