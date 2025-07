Cómo fue la "pelea" en el box de Alpine en Silverstone por el auto de Franco Colapinto

En Alpine se viven días complicados ya que los resultados deseados no llegan en ambos monoplazas. Franco Colapinto no pudo superar el puesto 13 en carrera, por ende no sumó puntos, desde que fue confirmado como piloto titular, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó sexto en el Gran Premio de Silverstone. Más allá de algunos errores del piloto, el monoplaza de Colapinto no ofrece garantía.