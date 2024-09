Con polémica: el gol de Boca que debió ser invalidado y reclamó todo Talleres

Aguirre le ganó la posición lícitamente al defensor de Talleres, con la salvación que cuando logró controlar la pelota la misma había cruzado por completo la línea de meta . De esta forma, el árbitro debió haber sancionado saque de arco, sin embargo ni él ni el juez de línea lo advirtieron. La jugada continuó y finalizó en gol del propio ex Newell's .

Al no haber VAR , el gol fue convalidado. Tanto Alexander Medina , entrenador del equipo cordobés, como los jugadores titulares y suplentes se le fueron al humo al árbitro, quien venía condicionado desde la previa del encuentro.

Andrés Merlos fue señalado por los hinchas Xeneizes luego del último Superclásico que se disputó en La Bombonera, donde él dirigió y River se llevó la victoria por 2 a 0. Antes de aquél duelo, se habían difundido fotos del referí con indumentaria del Millonario. Condicionado o no, en esta ocasión dejó seguir y las cámaras comprobaron que la pelota se había ido por completo.

¡BOCA ABRIÓ EL MARCADOR!#CopaArgentinaEnTyCSports A los 15' del primer tiempo, Brian Aguirre puso el 1-0 para el Xeneize ante Talleres. pic.twitter.com/iChcxEaBgz — TyC Sports (@TyCSports) September 7, 2024

El mismo asistente de ese sector cometió varios errores similares durante toda la primera etapa, algo que despertó el mal humor de los jugadores de ambos equipos.

El viejo cruce entre Andrés Merlos y un ex entrenador de Boca

El árbitro Andrés Merlos respondió a las acusaciones del entrenador de Boca Jorge Almirón que señaló que el juez “era hincha de River” y que condicionó el último Superclásico que el “Millonario” ganó por 2-0 en La Bombonera.

Luego de las polémicas que se dieron en el Superclásico de hace dos semanas y las posteriores declaraciones del director técnico boquense Jorge Almirón señalando al árbitro Andrés Merlos como “hincha de River”, el mismo juez salió a hablar este miércoles sobre su labor aquella tarde: “En el Superclásico salió todo según lo planificado. Estamos muy contentos porque salió todo muy bien”.

Además, el árbitro oriundo de la localidad mendocina de San Rafael respondió las acusaciones del entrenador “Xeneize”: “En principio jamás diría algo de un DT de Boca y cada uno puede opinar lo que quiera. Si él, lo único que tuvo para decir es que salieron fotos mías con ropa de River me pone feliz. No tuvo rojas o penales para protestar y eso me pone feliz de la vida”.

“Todos los árbitros nacimos acá, amamos el fútbol, pero hoy nuestro equipo es el arbitral y solo queremos que salga ese equipo victorioso. Yo pongo las manos en el fuego por cualquier compañero mío sabiendo que no mezclaría las cosas. Primero nosotros, segundo nosotros y terceros nosotros” agregó Andrés Merlos.

Por último, Merlos dio su parecer sobre si los árbitros deben dar a conocer el club por el cual simpatizan: “No sé si está bien o mal que el árbitro diga o no de que equipo es. Mi familia va a estar feliz cuando al equipo arbitral le vaya bien. Ellos aún no se acostumbran a esto y sufren creo que por eso un árbitro nunca va a decirlo”.