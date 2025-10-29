Con sufrimiento incluido, Francisco Cerúndolo sigue avanzando en el Masters 1000 de París

El tenista argentino se metió entre los 16 mejores del último Masters de la temporada y se enfrentará a Jannik Sinner.

Por la segunda ronda del Masters 1000 de París , Francisco Cerúndolo (21º del ranking ATP) se adjudicó una gran victoria ante el serbio Miomir Kecmanovic (53º) por 7-5, 1-6 y 7-6 (4) para meterse en los octavos de final del certamen. Ahora se enfrentará ante el número 2 del mundo y uno de los candidatos, el italiano Jannik Sinner .

Fue un encuentro con muchos altibajos por ambas partes. Si bien al principio se notó una clara paridad entre ambos con ese 7-5, no fue así en los dos sets contiguos, donde cada uno mostró de lo que está hecho. Mientras que en la segunda manga el serbio dio dotes de que el partido podía llegar a estar en sus manos, en el set decisivo el argentino sacó a relucir su derecha con más de 20 golpes ganadores en el partido, para quedarse así con el pase de ronda.

Sin embargo no lo tuvo para nada fácil en esta manga final, ya que paso de tener match point en el 5-3, a tener que luchar hasta el Tie-Break para quedarse con la victoria.

image

De este modo el tenista bonaerense ya logró su mejor temporada en lo que a Masters 1000 respecta, sumando de momento una semifinal en Madrid, dos cuartos de final en Indian Wells y Miami, tres octavos de final en Roma, Cánada y ahora, en París. Con estas cifras, ya suma 18 partidos ganados en este tipo de torneos, solo Guillermo Coria logró superar esa cifra de victorias en el 2003 y 2004.

Con un récord de 38-23 en lo que va de la temporada pero sin sumar títulos aún, Cerúndolo ya se aseguró ser el mejor tenista albiceleste de este 2025, adjudicándose importantes victorias frente a Alexander Zverev en dos oportunidades, Holger Rune, Casper Ruud, Álex de Miñaur, por mencionar algunos.

Camilo Ugo Carabelli dio pelea pero no pudo con Alexander Zverev

Camilo Ugo Carabelli que venía de eliminar en primera ronda a su compatriota Tomás Etcheverry, quedó eliminado del Masters 1000 de París ante el número 3 del mundo, el alemán Alexander Zverev. Fue por un marcador de 6-7(5), 6-1 y 7-5.

image

En un primer set muy disputado, el argentino se quedó con el tie break dando el primer golpe del juego. Sin embargo, no supo aprovechar el envión anímico y en el segundo set se vio ampliamente superado por el alemán que se llevó el parcial con un contundente 6 a 1.

Ya en el tercer set, Ugo Carabelli se reencontró con su juego y con su mejor versión. Sin embargo, la jerarquía del alemán terminó siendo la diferencia de un muy parejo set que se llevó por 7 a 5 sentenciando así la historia.

Pese a la derrota, Ugo Carabelli le hizo frente a uno de los mejores tenistas del circuito, lo forzó al set definitivo donde vendió cara su derrota. Por su parte, Zverev, que alcanza los octavos de final, se medirá ante el español Alejandro Davidovich Fokina, número 15 del ranking ATP.