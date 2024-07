Confirmado: cuáles son los cambios que hará Scaloni para jugar con Canadá las semis

La charla entre Lionel Scaloni y Lionel Messi no duró más de dos minutos, pero fue lo primero que hicieron ambos antes del último entrenamiento vespertino en el predio de los New York Red Bulls. La presencia de Messi, aunque aún no esté al 100% físicamente debido a una molestia en el aductor derecho, sigue siendo una pieza clave para el equipo. El capitán argentino jugó disminuido en el empate contra Ecuador, partido que terminó definiéndose en penales, y se ausentó en el encuentro previo contra Perú para recuperarse.

Scaloni 1.jpg Lionel Scaloni

Qué dijo Lionel Scaloni sobre Messi

Scaloni fue claro respecto a la condición de Messi: "Leo está bien, mañana será parte del equipo. El 99% de las veces está para jugar. Nunca me ha pasado que no está para jugar. No tengo dudas de que está para jugar. Es una decisión muy fácil para mí. Es una decisión franca. Es sentarme con él, preguntarle cómo está. Si está bien, juega. Cuando él está en condiciones juega siempre. Nunca voy a tener dudas, aun no estando al 100% va a jugar. No me va a pesar nunca. Sé lo que nos puede dar aun no estando en condiciones”.