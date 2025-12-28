Confirmado: qué número usará Franco Colapinto en la Fórmula 1 en 2026

La categoría dio a conocer los dorsales con los que contarán los pilotos de cara a la próxima temporada, en la que el argentino fue ratificado como titular en Alpine.

Franco Colapinto encara el final de 2025 con la mirada puesta en una temporada que asoma como un punto de inflexión en su carrera dentro de la Fórmula 1 . El piloto argentino fue ratificado por Alpine como titular y tendrá la responsabilidad de conducir el nuevo monoplaza que el equipo desarrolló bajo el reglamento técnico que debutará el próximo año, una normativa que promete modificar de raíz el funcionamiento de la categoría.

La confirmación de su lugar estable en la grilla representa un respaldo clave para el oriundo de Pilar , que logró consolidarse en apenas dos temporadas dentro de la élite del automovilismo mundial. La escudería francesa -aunque con sede en Gran Bretaña- apostó por la continuidad y la proyección, convencido de que el representante albiceleste puede ser una pieza central en el proceso de adaptación a los cambios que traerá el nuevo ciclo normativo.

Más allá de las novedades técnicas y deportivas, hay aspectos que permanecerán inalterables para el bonaerense. Uno de ellos es su compañero de equipo Pierre Gasly , con quien compartirá box por segundo año consecutivo, y otro es el dorsal que lo identifica desde su llegada a la Fórmula 1: el número 43, que seguirá luciendo en su vehículo durante 2026 .

El ex Williams nunca utilizó un número diferente desde que desembarcó en la máxima categoría en 2024, y ese detalle no es casual. El 43 se convirtió en una marca personal, un símbolo que lo acompaña desde las formativas y que hoy forma parte de su identidad dentro del paddock.

Fórmula-1 La Fórmula 1 puso el foco en los pilotos hispanohablantes, entre ellos Franco.

La confirmación de los dorsales para la próxima temporada fue ratificada por la cuenta oficial de la Fórmula 1 a través de un posteo en Instagram: la publicación puso especial énfasis en los pilotos hispanohablantes, y rápidamente se llenó de mensajes de apoyo dirigidos al argentino, que recibió miles de comentarios alentadores de fanáticos de todo el mundo.

El respaldo popular volvió a dejar en evidencia el fenómeno que genera Colapinto, especialmente en nuestro país, donde su presencia en el Gran Circo reavivó el interés por la categoría. A pocas semanas del inicio de la pretemporada, el clima alrededor del corredor es de expectativa y entusiasmo.

El dorsal 43 no es un número más en la historia personal de Franco: su vínculo con esas dos cifras se remonta a la trayectoria de su padre Aníbal, y se fue reforzando a lo largo de su camino en el automovilismo, desde las divisiones promocionales hasta su llegada a la máxima divisional.

La última gran aparición simbólica del 43 se dio en el anuncio oficial de su titularidad para 2026, realizado el 7 de noviembre de 2025. La fecha no pasó inadvertida para los seguidores más atentos, que rápidamente comenzaron a buscar significados ocultos: horas antes de la confirmación, la franquicia había publicado una placa enigmática con una pregunta sugestiva: “¿Ya hicieron los cálculos?”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2004287532440121772&partner=&hide_thread=false A special holiday message from @PierreGasly and @FranColapinto



Hope you've all had a great day, Team! pic.twitter.com/IRMCCdB1XD — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 25, 2025

La respuesta apareció enseguida, cuando los fanáticos descubrieron que la suma del día, el mes y el año (7+11+25) daba exactamente 43, el número de Colapinto. El detalle no terminó allí. El anuncio oficial se lanzó a las 10.43, un horario elegido con precisión quirúrgica, ya que combinó el número de Gasly, su compañero de equipo, con el de Colapinto, reforzando la idea de una dupla pensada a largo plazo.

Cuáles son los dorsales que utilizarán los nuevos pilotos de la Fórmula 1

Días antes, la Federación Internacional del Automóvil había publicado la lista completa de dorsales para la próxima campaña. Entre las novedades apareció Arvid Lindblad, que competirá en Racing Bulls con el número 41; mientras que Checo Pérez volverá a utilizar el 11 y Valtteri Bottas correrá con el 77 en Cadillac.