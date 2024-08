Copa Argentina: día confirmado para el partido entre Boca y Talleres

Junto a Riquelme, Juan Barinaga fue presentado en Boca

"Mi representante me llama, me cuenta esto y yo la verdad no caí nunca. Recién ahora estoy cayendo”, soltó en conferencia de prensa el lateral derecho proveniente de Belgrano. "Estoy muy contento. Es un paso muy importante en mi carrera", admitió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1829654179825983839&partner=&hide_thread=false "ESTOY MUY CONTENTO DE ESTAR ACÁ. RECIÉN ESTOY CAYENDO"



Juan Barinaga expresó sus sensaciones tras convertirse en jugador de Boca.



No te pierdas #ESPNEquipoF en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/5Myw0qxvJZ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 30, 2024

Sobre su primera conversación con Diego Martínez, el entrenador Xeneize, reveló: "A Diego le conté que en Belgrano participábamos mucho los laterales. Hablamos de táctica, le dije que lo puedo hacer, me dio la confianza y espero participar en muchos goles”.

Boca primero apunta a la Liga Profesional de Fútbol

Boca se enfrentará este sábado a Rosario Central en busca de no quedar afuera de la pelea por los primeros puestos de la Liga Profesional de Fútbol en marco de la decimotercera fecha.

El partido tendrá lugar en el Estadio Alberto J. Armando (Bombonera) desde las 21.00 con el arbitraje de Jorge Baliño y en el VAR secundará Silvio Trucco. Contará con la transmisión de la señal deportiva ESPN Premium. Boca llega de igualar 1-1 ante Estudiantes de La Plata en un polémico enfrentamiento donde al “Pincha” le anularon dos goles.

El entrenador Diego Martínez se ve obligado a realizar una variante tras la expulsión de Milton Giménez, por lo que el delantero que ocuparía su lugar sería Lucas Janson o Brian Aguirre. La última defensa que probó el técnico en los entrenamientos fue con Nicolás Figal, Marcos Rojo y Mateo Mendía, pero aún nada está definido. A su vez, solo los mediocampistas Cristian Medina y Kevin Zenon podrían tener su lugar asegurado.

El “Xeneize” se encuentra octavo en la tabla de posiciones con 18 puntos, producto de cuatro victorias, seis empates y dos derrotas. Por su parte, Rosario Central viene de ganarle por 1-0 a Atlético Tucumán en la nueva etapa del entrenador Matías Lequi, quien fue confirmado como director técnico del “Canalla”, hasta fin de año, luego de la salida de Miguel Ángel Russo.

El director técnico rosarino podría repetir el mismo equipo que le ganó al “Decano”. “La Academia Rosarina” cuenta con la misma cantidad de puntos que el equipo de La Ribera, solo que se encuentra un puesto por debajo debido a la favorable diferencia de gol que tienen los dirigidos por Martínez. Cuenta con cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Liga Profesional 2024. Fecha 13. Boca – Rosario Central.

Estadio: Bombonera.

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: Silvio Trucco.

Hora de inicio: 21.00. TV: ESPN Premium.

Boca: Sergio Romero; Nicolás Figal, Marcos Rojo, Mateo Mendía; Jabes Saralegui, Cristian Medina, Ignacio Miramontes, Agustín Martegani, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Lucas Janson/Brian Aguirre. DT: Diego Martínez.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Miguel Barbieri, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Mauricio Martínez, Franco Ibarra; Jonathan Gómez, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Matías Lequi.