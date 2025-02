Copa de Verano de Lifune: los visitantes pisaron fuerte en la segunda fecha

No faltaron los goles y las definiciones agónicas en la segunda fecha de la Copa de Verano de Lifune, que reúne a once clubes de distintos puntos de la provincia y al finalizar dará dos boletos para la próxima edición del torneo Regional Amateur. En una tarde soleada pero no tan calurosa como la del domingo, cuando comenzó el certamen, hubo cuatro victorias visitantes y una local.