¿Corre peligro el amistoso? Cuál es la traba que podría suspender el partido de la Selección ante Guatemala

En las últimas horas el amistoso pactado para el 31 de marzo en La Bombonera corrió peligro. Cuál es el permiso que espera AFA para realizar el partido.

A pesar de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) logró acordar un amistoso para la Selección ante Guatemala para realizarse el 31 de marzo en La Bombonera, en las últimas horas el duelo preparatorio previo a la Copa del Mundo 2026 corrió peligro por una reglamentación de la FIFA.

Llamativamente, cuando parecía todo cerrado para que la Scaloneta se despida con su gente en Argentina, apareció una cláusula donde la Federación madre del fútbol que indica que los partidos en fecha FIFA de cada selecciones deben disputarse en un mismo continente . Por parte de Argentina no habría problemas, pero el rival tiene compromisos que ponen en jaque esta cláusula.

Es que Guatemala tiene cerrado un duelo ante Argelia, a disputarse el 27 de marzo, en el Stadio Luigi Ferraris de Génova, Italia . Es por eso que las selecciones necesitan de una aprobación por parte de la FIFA que deje evite la reglamentación.

Messi Bombonera portada

Según se trascendió, la entidad que preside Gianni Infantino daría el visto bueno para que, a pesar de correr peligro por algunas horas, se realice con normalidad en La Bombonera. A su vez trascendió que está buscando un rival para disputar un nuevo amistoso el 27 de marzo, cuatro días antes del que se hará frente a los guatemaltecos.

Cabe recordar que en noviembre de 2025, la Selección no pudo ir a Asia luego de jugar con Angola en su capital, Luanda, del continente africano. Luego entrenó en Alicante y Elche de España.

Por qué se juega en La Bombonera

Lo que era un secreto a voces fue confirmado por la cuenta oficial de la Selección argentina en Instagram: la Scaloneta jugará su último amistoso previo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá en La Bombonera. De esta manera el estadio de Boca podría ser también el último escenario argentino en tener a Lionel Messi defendiendo la camiseta celeste y blanco.

La noticia había tomado fuerza con el paso de los días y los rumores empezaban a crecer sin freno sobre la posibilidad. Es que el estadio Mas Monumental, la casa de la Scaloneta, tiene programado un show de la banda de rock internacional ACDC por lo cual no puede alojar el amistoso que jugará el seleccionado ante Guatemala, el martes 31 de marzo.

La Selección confirmó la decisión de jugar en el mítico estadio del xeneize con un posteo de la misma y una foto de Messi, capitán del equipo, vistiendo la camiseta argentina. Esta publicación terminó también con los rumores sobre la posibilidad de que se dispute en Coloso Marcelo Bielsa de Newell's o el Gigante de Arroyito de Rosario Central, ambos estadios rosarinos.

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Más allá de que es un recinto hostil para los rivales por la carga histórica que tiene, para la Selección no es un lugar de estadísticas agradables. El último partido del equipo en dicho escenario terminó 1-0 sobre Perú por las Eliminatorias Sudamericanas aunque en las mismas también sufrió la derrota 2-0 frente a Uruguay por la quinta fecha de las Eliminatorias y que significó la primera derrota tras la obtención de la Copa del Mundo.

Todos los partidos de la Selección argentina en la Bombonera: